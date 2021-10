Pïłkarz Benzema odpowie za szantaż seks-taśmami kolegi z reprezentacji Francji

Karim Benzema staje przed sądem karnym w Wersalu w sprawie szantażowania kolegi z reprezentacji Francji Mathieu Valbueny. Chodzi o sekstaśmy. Benzema jest oskarżony o współudział w wyłudzeniu pieniędzy, co miało miejsce w 2015 roku.

Francuskiemu napastnikowi grającemu w Realu Madryt grozi kara więzienia. Proces w Wersalu rozpoczyna się w środę 20 października.

W czerwcu 2015 r. Mathieu Valbuena złożył skargę o szantaż za pomocą nagrań z ekscesów seksualnych na policji. Policja zidentyfikowała domniemanych szantażystów i byli to Axela Angota, Mustafa Zouaoui i Younes Houassa. W okresie od czerwca do października 2015 roku policja nagrała sześć rozmów telefonicznych piłkarza z szantażystami.

Jako źródło szantażu wskazali na Karima Zenatiego, przyjaciela z dzieciństwa Karima Benzemy. Ten został zatrzymany przez policję 2 listopada 2015 roku, a następnie postawiony w stan oskarżenia. Udając przyjaciela ofiary, wywierał na niego presję i doradzał mu, by opłacił szantażystów. Działo się to na zgrupowaniu kadry w październiku 2015 roku w Clairefontaine.

4 listopada 2015 r. Benzema został oskarżony o współudział w próbie szantażu i udział w stowarzyszeniu przestępczym. Ten drugi zarzut później odrzucono. Piłkarz został wykluczony z kadry po ujawnieniu sprawy i powrócił do niej dopiero na Euro 2021.

Teraz Karimowi Benzemie za „współudział w próbie szantażu”, grozi do pięciu lat więzienia i 75 000 euro grzywny. Jest to maksymalna kara przewidziana w Kodeksie karnym za tego rodzaju wykroczenie. Media twierdzą, że jest jednak mało prawdopodobne, by piłkarska gwiazda została skazana na tak wysoką karę.

Benzema był niekarany, co stanowi okoliczność łagodzącą, ale w rzeczywistości chodzi przecież także o celebrytę. Inna sprawa to dalsza kariera piłkarza w przypadku uznania go za przestępcę w kadrze.

Podczas konferencji prasowej przed półfinałem przeciwko Belgii w Lidze Narodów, Didier Deschamps mówił w kwestii przyszłości Karima Benzemy w reprezentacji „Les Blue”, że dokonuje wyborów na podstawie formy sportowej i nie zna szczegółów sprawy. Dodał, że podejmie temat po ewentualnym wyroku.

Poza Benzemą przed sądem w Wersalu stają dziś, jego przyjaciel Karim Zenati, Mustapha Zouaoui, a także Axel Angot i Younes Houass. Na celowniku śledztwa był też inny piłkarz reprezentacyjny Djibril Cissé, który także rozmawiał z Valbueną na temat sekstaśmy w maju 2015 r., ale prokuratura nie wniosła przeciwko niemu oskarżenia

Źródło: Ouest France