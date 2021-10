Aktywista homoseksualny w randze ministra wyrzuca Polskę z UE [VIDEO]

Skandaliczny wpis, po raz kolejny, zamieszcza francuski sekretarz stanu ds. europejskich i aktywista ideologii LGTB Clement Beaune. Tym razem zabiera głos po dyskusji w PE i tłumaczy na antenie TV LCI, że Polska powinna właściwie wyjść z Unii.

W wizji Beaune’a Unia szybko by się skurczyła i odcięła do wszystkich krajów, które nie gwarantują uprzywilejowania lobby LGBT.

Ten francuski minister ostatnio pouczał autorytatywnie Polskę, Węgry i Słowenię.

Teraz wrócił do tematu naszego kraju. Na antenie LCI oznajmił, że „nikt nie zmusza kraju do przystąpienia do Unii Europejskiej. Traktaty europejskie to wartości polityczne, które chronią naszych obywateli. Wybraliśmy je suwerennie.”

I znowu wraca temat przysłów, o tym, że nie pamięta wół jak cielęciem był i o nie dostrzeganiu belki w swoim oku…

Na bajdurzenia Beaune’a odpowiedział m.in. przyjaciel Polski Olivier Bault, który przypomniał mu podobny jak wydany w Polsce prze TK, wyrok francuskiej Rady Konstytucyjnej.

#Pologne | « Personne ne force un pays à entrer dans l’Union européenne. Les traités européens, ce sont des valeurs politiques, qui protègent nos citoyens. On les a choisies souverainement. » @EliMartichoux ⁦@LCI⁩ pic.twitter.com/wRO2GbdvSk — Clement Beaune (@CBeaune) October 21, 2021