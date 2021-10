Konfederacja: Apetyt VAT-eusza Morawieckiego na pieniądze Polaków jest niewyczerpany [VIDEO]

– Z projektu nowej ustawy akcyzowej wynika nie tylko fakt nieobniżania akcyzy – wynika plan radykalnych podwyżek – mówił podczas konferencji Konfederacji Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego.

– Akcyza ma wzrosnąć o 10 proc. w 23 roku na wyroby tytoniowe. Na tym jednak nie koniec. Rząd zdecydował się przedstawić także całą ścieżkę podwyżek. Ścieżka ta dla kogoś, kto nie ma bieżąco kontaktu z pracami rządu i z debatą nad akcyzą, może wyglądać po prostu szokująco. Projekt ten jest w konsultacjach zaledwie do jutra. Rząd planuje przyjąć te przepisy do końca roku, żeby już od stycznia podwyżki weszły – mówił narodowiec.

– Jest to kolejne sytuacja, kiedy będzie widać PiS i Lewicy. Przypomnijmy, że na początku kadencji ta koalicja podwyższyła już akcyzę wspólnie o 10 proc. i teraz chce to powtórzyć – dodał poseł Konfederacji.

– Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na kłamstwa rządu, na kłamstwa ministerstwa. Zaledwie 3 tygodnie temu politycy zapewniali, że to fejki-nius, że nie będzie podwyżek akcyzy – zauważył Bosak.

Narodwiec mówił, że mimo zapewnień rządu, wedle najnowszych zamiarów PiS, akcyza na alkohol ma wzrosnąć do 2027 r. o 35 proc., a na wyroby tytoniowe o 50 proc.

– To nie są drobne kwoty! – zauważa polityk. – Przypomnijmy jak wielkie zamieszanie wywołała sytuacja, gdy rząd Donalda Tuska podnosił VAT o 1 proc. […] To, co przedstawia rząd PiS, to radykalny plan drenażu kieszeni polskich obywateli pod pretekstem zdrowotnym – mówił Bosak.

Narodowiec zapowiedział, że nie ma na to zgody Konfederacji.

Dariusz Szumilo, przedsiębiorca i wolnościowiec z partii KORWiN i z Instytutu Misesa, podał, że na podwyżkach rząd ma zyskać 103 miliardy złotych w skali 10 lat. Ekspert uważa, że to wcale nie jest dobra informacja dla Polski.

– Jeśli budżet zyska na podatkach, to ktoś straci. Kto te pieniądze straci? Stracą je obywatele. Te pieniądze wypłyną z kieszeni obywateli do kieszeni budżetu centralnego. Konfederacja stoi na stanowisku, że Polska powinna być silna siłą portfeli swoich obywateli […] – mówił ekspert.

Witold Tumanowicz ostra skwitował zapędy rządu stwierdzając, że „apetyt VAT-eusza Morawieckiego na pieniądze podatników wydaje się niewyczerpany” i przypomniał, że „od początku rządów PiS wprowadzono podwyżki 45 podatków i opłat”.

