„Ostatnia prosta”. Punkt szczepień powstanie przy cmentarzu

Przy szczecińskim Cmentarzu Centralnym od piątku będzie działał punkt szczepień – poinformował w czwartek rzecznik miasta ds. komunalnych. Preparat przeciw Covid-19 będą mogły przyjąć osoby niezaszczepione, a także te, które zdecydują się na trzecią dawkę.

– W związku ze wzmożonym ruchem przy Cmentarzu Centralnym, od jutra, przy bramie głównej, będzie działał punkt szczepień przeciw Covid-19 – poinformował w czwartek rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska Andrzej Kus.

Do niedzieli punkt będzie czynny w godz. 13-17, a od poniedziałku do 1 listopada od godz. 10 do 17.

Dostępne będą szczepionki Janssen (Johnson & Johnson) – dla niezaszczepionych i Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – dla osób, które chciałyby przyjąć trzecią dawkę.

Dawkę tzw. przypominającą mogą otrzymać osoby, które ukończyły 50. rok życia, a także pracownicy ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentem. Uzupełniająca dawka szprycy jest też zalecana osobom z niską odpornością, które spełniają kryterium podania tej dawki – decyzję w przypadku takich osób podejmuje lekarz.

Rada Medyczna przy premierze wydała na początku tego tygodnia stanowisko, w którym rekomenduje wszystkim pełnoletnim osobom przyjęcie dawki przypominającej, jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy od ukończenia szczepień podstawowych. Zarekomendowała także przedłużenie ważności certyfikatu zaszczepienia o rok licząc od daty przyjęcia dawki przypominającej.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział w czwartek w TVN24, że dawka przypominająca dla wszystkich powyżej 18 lat powinna być wprowadzona w ciągu najbliższych tygodni.

