Za 356,66 zł można powiesić sobie Morawieckiego. Jak ktoś woli Tuska, to też można [VIDEO]

Artysta Piotr Leśniak sprzedaje różne gadżety z wizerunkami czołowych polityków. Za kilkaset złotych można powiesić sobie w domu podobiznę Mateusza Morawieckiego lub Donalda Tuska. Artysta zaznacza jednak, że jego dzieła to nie zabawki, lecz to ci, których one przedstawiają – bawią się Polakami.

„Nie kupuj tu zabawek. To galeria postaci, które się nami bawią. I dotąd tylko im było wesoło” – takie ostrzeżenie widnieje na stronie sklepu artysty Piotra Leśniaka.

Co można znaleźć w sklepie? Głównie karykaturalne wizerunki czołowych polskich polityków jak Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki czy Donald Tusk.

Największą uwagę przyciąga szczególnie jeden produkt – podobizna Mateusza Morawieckiego, która ma służyć za wieszak na klucze. Karykatura ma nos wydłużony tak, by premier przypominał Pinokia. To właśnie do tej bajkowej postaci, która znana była z opowiadania kłamstw, przeciwnicy polityczni porównują szefa rządu.

Gadżet nazwano „MATEUSZ – naprawdę na klucze” i kosztuje on 356,66 zł.

Ten sam motyw artysta wykorzystał przy tworzeniu miarki wyciąganej z długiego nosa prezesa Rady Ministrów.

W sklepie jest też poduszka w kształcie głowy Zbigniewa Ziobry (z tytułem „Musisz być twardy”), chwytak na długopis w kształcie prezydenta Andrzeja Dudy czy korek do wina w kształcie demonicznego czerwonego oblicza Donalda Tuska („To wina Tuska”).

Dzięki Leśniakowi każdy może sobie w domu powiesić polityka, którego lubi lub nie lubi.

Źródło: NCzas