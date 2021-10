Bosak OSTRO o nielegalnych imigrantach. Zdradził, co by z nimi zrobił [VIDEO]

W „Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii” gościem był m.in. poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. W programie poruszono m.in. temat nielegalnych imigrantów przybywających zza granicy z Białorusią.

Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak odniósł się m.in. do kwestii humanitarnego traktowania nielegalie przekraczających granicę imigrantów.

– Jeżeli ktoś przekroczy granicę i jest po naszej stronie, no to wówczas my mamy za niego odpowiedzialność. Ja nie jestem przeciwny temu, żeby tych ludzi odsyłać na drugą stronę, bez przyjmowania wniosków o azyl, bo to jest rodzaj szturmu, widać, że to jest organizowane, nie możemy tutaj traktować tego tak, jak zwykły ruch uchodźczy z państwa do państwa, bo to nie jest zwykły ruch uchodźców – wskazał.

– Pan uważa, że jeśli ktoś nielegalnie przekroczy granicę, można go odstawić na pas graniczny? – upewniał się Rymanowski.

– Można i należy – odparł Bosak. – Natomiast moim zdaniem jest jednak od tego pewien wyjątek, tzn. jeżeli ten ktoś jest w tak złym stanie, że wysadzenie go z auta przy obecnej pogodzie spowoduje jego śmierć, bo jest wycieńczony, czy w stanie hipotermii, czy coś w tym stylu, to moim zdaniem jednak lekarzom należałoby umożliwić wykurowanie tego człowieka, zanim zostanie odstawiony na drugą stronę – dodał.

Bosak był też pytany, co zrobić w przypadku małych dzieci. – Myślę, że to jest decyzja po pierwsze, czy są z opiekunem. Jeżeli byłyby bez opiekuna, to należałoby się nimi zaopiekować. Natomiast, jak są z opiekunem, to na pewno nie należy nigdy dzieci oddzielać od rodziców – zaznaczył polityk Konfederacji.

– I druga sprawa, moim zdaniem nasza dyplomacja już od wielu tygodni powinna rozmawiać z ojczyznami tych ludzi, żeby uruchomić szybką ścieżkę ich powrotu do ich krajów i im tę ścieżkę zaproponować. Nie bierzemy wniosków o azyl. Wybierajcie, czy chcecie wracać do Iraku, czy na drugą stronę do waszego protektora Łukaszenki, którego sobie wybraliście – stwierdził.

💬@krzysztofbosak: Nasza dyplomacja powinna rozmawiać z ojczyznami tych ludzi, żeby uruchomić szybką ścieżkę powrotów do ich krajów.#Konfederacja pic.twitter.com/oZAZDY8Icj — Ruch Narodowy (@RuchNarodowy) October 24, 2021

Poseł Konfederacji podjął także temat udzielania pomocy medycznej nielegalnym imigrantom. – Chciałem zwrócić uwagę, że serce w takich sytuacjach bywa czasem złym doradcą i trzeba mieć dużo rozumu, dlatego że jeżeli chodzi o pomoc medyczną, mamy informacje, że ci, którzy zostali odstawieni do szpitala, później z tego szpitala zbiegli – przypomniał.

– Jeżeli będzie taka procedura, że udzielamy pomocy medycznej, ale osoby nie są strzeżone, to możemy mieć samookaleczenia, możemy mieć symulacje i możemy mieć przez pozorowanie potrzeby pomocy medycznej, próbę przeniknięcia granicy. Tak, że ci, którzy by mieli tę pomoc medyczną otrzymywać, gdzie jestem za tym, muszą być strzeżeni przez funkcjonariuszy w reżimie zamkniętym – wskazał Krzysztof Bosak.