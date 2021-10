Szczeniaki były powoli pożerane żywcem. Instytut Fauciego finansował okrutne eksperymenty?

White Coat Waste Project, organizacja non-profit, wzięła pod lupę Anhony’ego Fauciego w sprawie związanej z testami na zwierzętach – zarażenia dziesiątek psów rasy beagle chorobotwórczymi pasożytami w celu przetestowania na nich eksperymentalnego leku.

W odpowiedzi na raport organizacji, zarówno Demokraci jak i Republikanie, podpisali list, w którym domagają się odpowiedzi na pytanie, dlaczego Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych częściowo sfinansował eksperyment, w którym zamykano głowy beagali w klatkach, podczas gdy hordy głodnych much piaskowych zjadały je żywcem.

Według organizacji non-profit Agencja Żywności i Leków (amerykańska agencja rządowa) nie wymaga, aby leki były testowane na psach, więc organizacja pyta dlaczego potrzeba takich testów.

White Coast Waste Project twierdzi, że 44 szczeniaki rasy beagle zostały wykorzystane w laboratorium w Tunezji, gdzie niektórym z psów usunięto struny głosowe, rzekomo po to, aby naukowcy mogli pracować bez nieustannego szczekania.

Organizacja White Coast Waste przekazała Changing America, że oddział Anthony’ego Fauciego Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH), czyli Narodowy Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, „wysłał część dotacji w wysokości 375 800 dolarów do laboratorium w Tunezji, aby odurzyć beagle i zamknąć ich głowy w klatkach z siatki wypełnionych głodnymi muchami piaskowymi, aby owady mogły zjeść je żywcem”.

„Zamknęli również beagle w klatkach na pustyni przez dziewięć kolejnych nocy, aby użyć ich jako przynęty, aby przyciągnąć zakaźne muchy piaskowe” – twierdzi White Coast Waste.

Ani dr Anthony Fauci, ani Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych nie ustosunkowali się do raportu White Coat Waste Project, informuje „Breitbart”.

Liderem wysiłków jest republikanka Nancy Mace, która napisała list do NIH, stwierdzając, że kordektomie są „okrutne” i są „karygodnym nadużyciem funduszy podatnika”. Jej list został podpisany przez kilkudziesięciu polityków, w większości Republikanów.

W dwupartyjnym liście domaga się odpowiedzi od dyrektora Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych oraz głównego doradcy medycznego prezydenta Joe Bidena.

„Wczoraj wysłałam list do dr Fauciego w sprawie okrutnych, finansowanych przez podatników eksperymentów na szczeniętach; oszołomienie przed podaniem leków i zabijanie ich. Dziękuję moim 23 kolegom demokratom i republikanom, którzy się pod nim podpisali. To jest obrzydliwe. Co ty na to NIH” – napisała Mace na Twitterze.

Yesterday, I sent a letter to Dr. Fauci regarding cruel, taxpayer-funded experiments on puppies; debarking before drugging and killing them. Thankful to my 23 democrat and republican colleagues who signed on. This is disgusting. What say you @NIH pic.twitter.com/c54SXipD9Q

— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) October 23, 2021