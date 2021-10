Izrael zamierza zatwierdzić budowę tysięcy domów na ziemiach palestyńskich

Izrael zamierza w najbliższych dniach zatwierdzić budowę kolejnych prawie 3 tysięcy domów dla swoich osadników na ziemiach palestyńskich – pisze w niedzielę agencja AP. Budowa miałaby się rozpocząć w przyszłym roku.

Hagit Ofran z organizacji Peace Now, monitorującej proces osiedlania się Izraelczyków na Zachodnim Brzegu Jordanu, powiedział, że w środę zbierze się rządowa komisja, która ma zatwierdzić plan wybudowania 2800 jednostek osadniczych.

Przewiduje, że ponad połowa tego projektu otrzyma od razu zgodę na budowę, że oznacza, w przyszłym roku będą mogły ruszyć prace budowlane.

Jak pisze agencja AP, plany ekspansji izraelskiego osadnictwa już wywołały „zaniepokojenie” administracji prezydenta USA Joe Bidena, która apeluje do Tel-Awiwu o powściągliwość w przyznawaniu zezwoleń na budowę.

W piątek rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price powiedział, że Stany Zjednoczone wzywają Izrael i Palestyńczyków do „powstrzymania się od jednostronnych kroków, które zaostrzają napięcie i podcinają wysiłki, zmierzające do wypracowania wynegocjowanego dwupaństwowego rozwiązania” konfliktu.

Na Zachodnim Brzegu Jordanu żyje obecnie ok. 400 tys. izraelskich osadników, a jeśli weźmie się pod uwagę Izraelczyków, mieszkających w Jerozolimie Wschodniej, liczba ta wzrasta do 700 tys. Na ziemiach tych mieszka ok. 3 mln Palestyńczyków.

Społeczność międzynarodowa w zdecydowanej większości uważa izraelskie osiedla na ziemiach palestyńskich za nielegalne. Uzasadniane jest to często IV konwencją genewską, która zakazuje okupantowi przemieszczania swojej ludności cywilnej na terytorium okupowane.

