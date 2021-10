Kraska ubolewa, że Polacy już się nie boją. „Ani lockdownu, ani Covidu”

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ubolewał w Polsat News, że wzrastające liczby przypadków zachorowań na Covid nie robią już na Polakach wrażenia. Polacy przestali się bać – nie tylko Covida, ale także rządu i jego obostrzeń.

– Jeżeli spojrzę na nasze ulice, spojrzę na sklepy, to myślę, że się w ogóle nie boimy. Ani lockdownu, ani covidu. Poprzednie fale chyba nas niestety niczego nie nauczyły, ponieważ nie wyciągnęliśmy jako obywatele wniosków z tych poprzednich fal – powiedział Waldemar Kraska w „Gościu Wydarzeń”.

– Na pewno w tej chwili musimy wyegzekwować obostrzenia, które są, czyli maseczka w komunikacji miejskiej, w supermarketach. Wiem, że to się dzieje z dużą intensywnością, że służby policyjne i sanitarne egzekwują to i nakładają mandaty. Może to skłoni nas wszystkich, byśmy stosowali się do maseczek – powiedział.

Wracają szpitale tymczasowe

Kraska mówił o uruchamianych kolejnych szpitalach tymczasowych. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do wydzielania szpitali jednoimiennych ze zwykłych placówek.

Podczas poprzedniej „fali” wielu ekspertów apelowało, by nie wydzielać dla zakażonych koronawirusem specjalnych szpitali, tylko leczyć ich w tych samych placówkach co wszystkich innych chorych. Pojawiały się głosy, że była to jedna z przyczyn nadmiarowych zgonów i braku dostępu do lekarza.

– Liczba nowych zakażeń przekłada się niestety na liczbę osób, które są hospitalizowane. Dzisiaj było to 300 osób, a najnowsze dane, które jutro pokażemy, mówią o prawie 400 kolejnych osobach hospitalizowanych w kolejnej dobie – przekazał Waldemar Kraska.

– Liczba nowych osób, które są przyjmowane [do szpitali] jest dość duża. Także osób, które wymagają respiratorów. Nasze plany, które są przygotowane razem z wojewodami, powodują, że uruchamiamy coraz to nowe łóżka covidowe, kolejne oddziały, kolejne szpitale tymczasowe także będą uruchamiane, aby tych łóżek wystarczyło dla wszystkich pacjentów – dodał wiceminister zdrowia.

Źródło: Polsat News, NCzas