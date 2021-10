Zamach terrorystyczny w stolicy kraju. Co najmniej jedna ofiara śmiertelna

Jedna ofiara śmiertelna i co najmniej 7 rannych to efekt zamachu terrorystycznego w stolicy Ugandy Kampali. Wybuch miał miejsce w sobotni wieczór około godziny 21:00 czasu lokalnego w dzielnicy z popularnymi restauracjami Kawempe, na północy miasta.

O wybuchu poinformował rzecznik ugandyjskiej policji Fred Enanga. Dodał, że „jedna osoba została śmiertelnie ranna, a siedem innych zostało z poważnymi obrażeniami przewiezionych do Narodowego Centralnego Szpitala Mulago”.

Policja bada okoliczności wybuchu. Prezydent Ugandy Yoweri Museveni w niedzielę 24 października mówił, że eksplozja była „aktem terrorystycznym” i dodał „znajdziemy sprawców”.

W Ugandzie od godziny 19:00 obowiązuje godzina policyjna związana z obostrzeniami skierowanymi przeciw pandemii koronawirusa. Nie jest ona jednak specjalnie egzekwowana i restauracje były wypełnione jeszcze kilka godzin później.

W tym kontekście przypomniano, że 8 października ISIS przyznało się do zaatakowania posterunku policji w Kawempe, niedaleko miejsca, w którym doszło także do sobotniej eksplozji.

Kraje zachodnie wzywają swoich obywateli do zachowania czujności podczas podróży do Ugandy. Zwłaszcza w miejscach publicznych, takich jak restauracje, bary i hotele. W 2010 roku dwa zamachy bombowe w Kampali wymierzone były w kibiców uczestniczących w rozgrywkach pił,ki nożnej. Zginęło wówczas 76 osób. Do zamachu przyznała się somalijska grupa bojowników Al-Shabaab.

Była to zemsta rebeliantów za wysłanie przez Ugandę wojska do rozdartego wojną kraju w ramach misji militarnej Unii Afrykańskiej.

