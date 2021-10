Ziemkiewicz uderza w PiS w pisowskiej telewizji! Dostało się Lechowi Kaczyńskiemu i Mateuszowi Morawieckiemu [VIDEO]

Władze Polski kompletnie źle rozeznały sytuację – mówi o naszych stosunkach z Unią Europejską publicysta Rafał Ziemkiewicz.

Polska straciła część suwerenności na rzecz Unii Europejskiej – to fakt, którego nie da się już podważać.

Ziemkiewicz na antenie Telewizji Republika przypomniał, że kluczową decyzję w tej kwestii – poprzez zatwierdzenie Traktatu Lizbońskiego – podjął śp. prezydent Lech Kaczyński.

– Cały czas przypomina mi się źródło naszych nieszczęść, czyli to, jak Lech Kaczyński dał się zrobić w konia na szczycie w Brukseli. Znamy szczegóły jak go zmanipulowano, jak go okłamano. Wrócił do Polski będąc przekonanym, że podpisał coś innego, niż w rzeczywistości podpisał – mówił o Traktacie Lizbońskim Ziemkiewicz.

– Zaufał, że gdy się umawia z Sarkozym czy innym prezydentem na „gębę”, to jest to zobowiązujące – kontynuował Ziemkiewicz i wskazał, że w następstwie tych decyzji UE miesza się do wewnętrznych spraw Polski.

Wskazał, że niedawno daliśmy się oszukać po raz drugi. Tym razem niekorzystne warunki podczas zeszłorocznych negocjacji zatwierdził premier Mateusz Morawiecki, choć do końca przekonywał, że na żaden dyktat UE się nie godził.