Dramatyczne nagrania. Izrael niszczy palestyński cmentarz. Siłą odciągają matkę od grobu syna [VIDEO]

Wbrew rodzinom zmarłych Palestyńczyków, Izrael kontynuuje niszczenie grobów, równając ziemię na cmentarzu islamskim, donosi english.wafa.ps. W sieci pojawiły się dramatyczne nagrania.

Pracownicy Izraelskiej gminy Jerozolima Zachodnia oraz Izraelskiego Urzędu Rezerwatu Przyrody kontynuowali we wtorek 26 października kopanie i niszczenie grobów zmarłych Palestyńczyków oraz niwelowanie terenu na cmentarzu Al-Yusufiyah, położonym tuż pod historycznym murem Jerozolimy, pomimo zdecydowanych protestów rodzin osób tam pochowanych, donoszą świadkowie.

Ich zdaniem zniszczenie kilku nagrobków i grobów przez izraelski personel jest częścią wysiłków Izraela, by zmienić arabski i islamski charakter okupowanego świętego miasta.

Izraelska policja siłą usunęła rodziny pochowanych tam Palestyńczyków, które sprzeciwiały się bezczeszczeniu grobów, gdyż szczątki zmarłych zostały odsłonięte.

Izrael twierdzi, że zamierza przekształcić cmentarz położony w pobliżu Bramy Lwów, jednej z bram prowadzących do starego miasta Jerozolimy, która prowadzi do meczetu Al-Aksa, w żydowski park biblijny.

Dramatyczne nagrania

W sieci pojawiło się wiele nagrań pokazujących zdarzenia na cmentarzu, zarówno z poniedziałku, jak i z wtorku.

„Izraelscy okupanci odciągają zdruzgotaną palestyńską matkę, która próbuje uratować grób syna przed izraelskimi buldożerami na cmentarzu w Yusufiya” – pisze Sarah Wilkinson.

Israeli occupiers wrench away a devastated Palestinian mother trying to save her son's grave from israeli bulldozers in Yusufiya cemetery pic.twitter.com/XHRRP2fFoB — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) October 25, 2021

A Palestinian mother tries to protect her son's graves during the destruction of the Yusufiya Islamic cemetery in al-Quds (Jerusalem) by the Zionist Jewish occupiers! pic.twitter.com/6i1kYkiLF1 — Momen Baraka🇵🇸🌐 (@MomenBaraka4) October 25, 2021

„Siły uniemożliwiają mężczyznom i kobietom z Jerozolimy wejście na cmentarz Yusufiya w celu odwiedzenia grobów i ochrony ich przed wyburzeniem lub zasypaniem ziemią” – czytamy na koncie Silwanic.

The forces prevent Jerusalemite men and women from entering the Yusufiya Cemetery to visit the graves and protect them from being bulldozed or putting dirt on them pic.twitter.com/uOPoiYXikB — Silwanic (@Silwanic1) October 25, 2021

„Izraelskie władze miejskie kontynuują niwelowanie części islamskiego cmentarza Al-Yusufiyah, który leży w sąsiedztwie murów Starego Miasta w Jerozolimie. Planuje się go zburzyć, aby zbudować „Szlak Bilbijny”, ciąg parków narodowych w południowej części Starego Miasta” – donosi Wafa News Agency – English.

Watch: The Israeli municipality continues to level parts of Islamic Al-Yusufiyah Cemetery, which lies adjacent to the walls of #Jerusalem’s Old City. It plans to bulldoze it to build a "Bible Trail", a string of national parks in the south of the Old City.#FreePalestine pic.twitter.com/jvquTgsEB1 — Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) October 25, 2021

„Pracownicy izraelskiego urzędu ds. przyrody i parków wycinają drzewa, podczas gdy władze miasta kontynuują wyrównywanie części islamskiego cmentarza Al-Yusufiyah na Starym Mieście w Jerozolimie. Planuje się go usunąć, aby zmienić arabski i islamski charakter miasta” – pisze Wafa News Agency – English.

Watch: Workers from the Israeli Nature and Parks Authority cut trees as the municipality continues to level parts of Islamic Al-Yusufiyah Cemetery in #Jerusalem’s Old City. It plans to erase it to change the Arab and Islamic character of the city.#FreePalestine pic.twitter.com/TbgrHABkUv — Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) October 26, 2021

„Jerozolimscy Palestyńczycy chronią groby swoich bliskich po tym, jak władze Izraela postanowiły zrównać z ziemią część islamskiego cmentarza Al-Yusufiyah, aby zbudować «Szlak Biblijny», ciąg parków narodowych w południowej części Starego Miasta” – czytamy na koncie Wafa News Agency – English.

Watch: Jerusalemite #Palestinians protect their loved ones' graves after the Israeli municipality decided t to level parts of Islamic Al-Yusufiyah Cemetery to build a "Bible Trail", a string of national parks in the south of the Old City.#FreePalestine #Jerusalem pic.twitter.com/yjYMbW0OQA — Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) October 26, 2021

„Władze Izraela kontynuują niwelowanie części islamskiego cmentarza Al-Yusufiyah na Starym Mieście w Jerozolimie. Planuje się go usunąć, aby zmienić arabski i islamski charakter miasta”- opisuje sytuację Wafa News Agency – English.

Watch: The Israeli municipality continues to level parts of Islamic Al-Yusufiyah Cemetery in #Jerusalem’s Old City. It plans to erase it to change the Arab and Islamic character of the city.#FreePalestine pic.twitter.com/BhoLLWi6PS — Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) October 26, 2021

„«Jesteśmy gotowi umrzeć tutaj, aby brat mógł spoczywać w jego grobie». Palestyński mężczyzna siedzi na grobie swojego brata, aby ochronić go przed buldożerami izraelskiej okupacji na cmentarzu Yusufiya, w okupowanej Jerozolimie” – czytamy na koncie NewsPress.

"We are ready to die here so that my brother can rest in his grave."#video Palestinian man sits on his brother's grave to protect it from bulldozers of the Israeli occupation in the Yusufiya Cemetery, in occupied Jerusalem. pic.twitter.com/GQtyGjFohf — NewPress (@NewPress_en) October 26, 2021

Źródło: english.wafa.ps/Twitter