Lockdown za 2-3 tygodnie? Prof. Horban wymienia konkretne regiony Polski

Prof. Andrzej Horban w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24 mówił o tym, kiedy i w jakich regionach Polski aparat władzy może wprowadzić lockdown.

Szef Rady Medycznej przy premierze pisowskiego rządu w Warszawie, prof. Andrzej Horban, przepowiedział, kiedy Polacy mogą spodziewać się wprowadzenia regionalnych lockdownów.

– Myślę, że bliżej 2-3 tygodni. Pamięta pan naszą rozmowę sprzed kilku miesięcy, kiedy wręcz żeśmy namalowani obydwaj tutaj scenariusz, co się będzie działo jesienią? To się dokładnie sprawdza, prawie co do dnia. Niestety na tych terenach, na których jest dużo osób niezaszczepionych, jeżeli jest zaszczepione 30% społeczeństwa, to tak, jakby nic nie było zaszczepione – stwierdził Andrzej Horban w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.

Rządowy ekspert przewiduje także, ile zakażeń koronawirusem wykryją laboranci w najbliższym czasie.

– Jestem dosyć umiarkowanym realistą. To też trudno przewidzieć. Prawdopodobnie będziemy mieli dokładne odwzorowanie fali, która była obserwowana jesienią zeszłego roku. Szczyt był w listopadzie, w połowie listopada. I tak prawdopodobnie będzie. Potem troszeczkę zacznie spadać, tylko też zwracam uwagę, nie do zera, bo nie było takiego miesiąca, w którym prawie by ta liczba nowo zdiagnozowanych spadła do zera. W grudniu i styczniu mieliśmy dość dużą liczbę i potem był znowu wzrost i prawdopodobnie niestety na wiosnę, wczesną wiosną, czyli druga połowa lutego, początek marca, będziemy mieli znowu wzrost i to wystarczająca przesłanka, żeby nakłaniać ludzi jeszcze raz do szczepień i do maseczek – stwierdził.

– W skali kraju będzie gdzieś pomiędzy 10 a 20 tysięcy. Problem będzie polegał tylko na tym, że ta fala będzie bardzo duża na terenach, na których odsetek zaszczepionych jest bardzo mały. Ona będzie nierównomierna, więc kłopot, który będzie z łóżkami, to będzie za chwileczkę w województwach podlaskim, lubelskim, podkarpackim. To już widzimy – mówił prof. Horban.

Źródło: TVN24