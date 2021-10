NIEOFICJALNIE: Nagrody dla policjantów po 11 listopada. Setki milionów złotych

Z nieoficjalnych informacji radia RMF FM wynika, że w grudniu policjanci mają dostać jednorazowe nagrody. W sumie chodzi o 400 mln zł, które znalazły się w znowelizowanej ustawie budżetowej.

Z informacji reportera RMF FM Krzysztofa Zasady wynika, że na jeden etat przypada nagroda w wysokości średnio 4100 zł.

Jednak nie wszyscy je dostaną, co więcej, nie będą rozdawane w równych kwotach. Warunki przyznawania nagród są jasno ustalone w przepisach.

Chodzi m.in. o to, by nagrodzić sumienne wykonywanie obowiązków, czy szczególne osiągnięcia. Jednak na razie pieniądze nie trafiły jeszcze do Komendy Głównej. Jak czytamy, „nagrody nie będą wypłacone 11 listopada, a później”.

Władze policji przyznają, że niektóre grupy funkcjonariuszy mogą być szczególnie premiowane – np. policjanci zabezpieczający obchody Święta Niepodległości, czy ci, którzy ochraniają granicę polsko-białoruską.

Źródło: RMF FM