Paszporty covidowe w Polsce? „Większość członków Rady Medycznej jest gorącymi zwolennikami”

Większość członków Rady Medycznej przy premierze rządu warszawskiego popiera rozwiązania sanitarystyczne stosowane m.in. we Francji, czy Włoszech – przekazał w Radiu Plus dr Konstanty Szułdrzyński. Członek tego zgromadzenia stwierdził również, że wprowadzenie paszportów covidowych było zasadne.

W „Sednie Sprawy” w Radiu Plus dr Konstanty Szułdrzyński już na wstępie oświadczył, że większość członków Rady Medycznej popiera wprowadzenie w Polsce paszportów covidowych.

Miałyby one, podobnie jak we Włoszech, czy Francji, umożliwiać korzystanie z miejsc publicznych. Obywatele mieliby zatem przedstawiać certyfikat zaszprycowania lub aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa.

– To by umożliwiło w miarę normalną aktywność gospodarczą i społeczną. Ograniczyłoby to też szerzenie się zakażeń – twierdził.

– Ze względów politycznych jest to chyba niemożliwe, a w każdym razie bardzo trudne – ubolewał pandemiczny ekspert. Jednocześnie podkreślił, że Rada Medyczna swoje rekomendacje wydaje wyłącznie w przypadku zapytań premiera rządu warszawskiego.

– Staramy się nie wydawać zaleceń, które by stały w jawnej sprzeczności z polityką rządu – przyznał Szułdrzyński.

Pandemiczny ekspert odniósł się też do sytuacji covidowej w naszym biednym kraju.

– Katastrofy raczej nie należy się spodziewać, ale liczba przypadków narasta. Jest to spowodowane dużą zakaźnością wariantu Delta, małym stopniem wyszczepienia i zupełnym rozprzężeniem jeżeli chodzi o noszenie maseczek. To się kończy zwiększeniem liczby przypadków – grzmiał.

– Większość członków Rady jest gorącymi zwolennikami wprowadzenia rozwiązań francusko-włosko-portugalskich – zaznaczył.

– Z jednej strony jest pewne zahamowanie pandemii przez szczepienia, ale z drugiej strony przy wciąż dużym odsetku niezaszczepionych, pandemia się szerzy – utrzymywał.

Ubolewał też nad tym, że obecnie „nie ma hamowania (mniemanej pandemii – przyp. red.) przez ograniczanie kontaktów społecznych” oraz że Polacy nie noszą masek „bo de facto w tej chwili nie są egzekwowane, nie są przestrzegane żadne obostrzenia”. – Kiedy nosilibyśmy maseczki sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej – twierdził Szułdrzyński.

Źródło: Radio Plus