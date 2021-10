Strażacy i policjanci protestowali przeciw przymusowi szczepień. „Nie podporządkujemy się” [VIDEO]

„Nie podporządkujemy się” – skandowali strażacy, policjanci i inni pracownicy miejscy, uczestniczący w Nowym Jorku w poniedziałkowej demonstracji przeciwko nałożonemu przez lokalne władze obowiązkowi szczepień przeciw Covid-19. Aresztowano co najmniej 20 osób.

Manifestacja z udziałem ok. 5 tys. ludzi, którzy przemaszerowali przez Most Brooklyński pod ratusz, była reakcją na zarządzenie burmistrza Billa de Blasio o obowiązku szczepień, ciążącym na pracownikach miejskich. Obejmuje ono wszystkich oprócz służb więziennych. Tym, którzy się nie podporządkują do piątku, grozi na początek skierowanie na bezpłatny urlop.

NOW – Large protest against vaccine mandates in New York City.pic.twitter.com/2zvqrlZIhE — Disclose.tv (@disclosetv) October 25, 2021

Jak informował „New York Post”, wielu uczestników protestu przyszło z amerykańskimi flagami. Wznosili okrzyki z przekleństwami pod adresem burmistrza. Skandowali „Nie podporządkujemy się!”.

„Inni posunęli się do skrajności. Mieli żółte gwiazdy Dawida, aby porównać wymóg szczepień do prześladowań Żydów przez nazistowskie Niemcy” – pisze nowojorska gazeta.

Cytowała też demonstrantów podkreślających, że służący w sytuacjach kryzysowych, jak huragan Sandy, czy śnieżyce, są teraz zagrożeni utratą środków do życia.

– Dlaczego jesteśmy przekupywani i zmuszani do przyjmowania szczepień. (…) Nie jesteśmy teraz, ani nigdy nie byliśmy zagrożeniem dla zdrowia publicznego – powiedziała strażak Sofia Medina kiedy tłum dotarł pod ratusz.

W ramach zachęty pracownicy, którzy zgodzą się zaszczepić, dostają bonus w wysokości 500 dolarów.

Ze względu na braki kadrowe w zakładzie karnym Rikers Island funkcjonariusze służby więziennej mają czas do 1 grudnia, aby przyjąć pierwszy zastrzyk.

– Burmistrz de Blasio chce nas odmalować jako niemoralnych, niebezpiecznych i stanowiących zagrożenie dla społeczeństwa. Chcemy was mieszkańców miasta wciąż chronić – przytacza „NYP” wypowiedź strażaka Paula Schweita.

Crowds of New York City municipal workers marched over the Brooklyn Bridge to protest a vaccine requirement that will go into effect on Friday pic.twitter.com/gvGiyqrjTD — Reuters (@Reuters) October 25, 2021

Cytuje też niewymienionych z nazwisk policjantów podkreślających, że tysiące z nich straci pracę. Wyrażali obawę, że nie zastąpią ich odpowiedni ludzie.

Protest przeciwko nowej polityce ratusza nastąpił po tym, gdy de Blasio ogłosił w minioną środę, że wymóg pozwalający na wybór: „test lub zastrzyk” został zastąpiony obowiązkiem szczepień. Wcześniej tylko pracownicy Departamentu Edukacji i miejskiej służby zdrowia byli zobligowani do zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi.

Massive protests in USA🇺🇸 Thousands of workers took to the streets of New York to protest against mandates today.pic.twitter.com/Gj5DPJH2Kg — PeterSweden (@PeterSweden7) October 25, 2021

Źródło: PAP