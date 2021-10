PiS mocno w dół, Konfederacja w górę. Najnowszy sondaż

Najnowszy sondaż CBOS pokazuje spadek poparcia dla partii rządzącej. To już kolejne badanie, w którym Konfederacja jest wysoko ponad Lewicą.

Gdyby wybory do parlamentu odbywały się w drugiej połowie października, to chciałoby w nich wziąć udział – według CBOS – 74 proc. uprawnionych do głosowania, czyli o 4 pkt proc. mniej niż w pierwszej połowie tego miesiąca.

Drugie październikowe badanie CBOS przynosi znaczące zmiany. Choć dalej liderem sondażowym jest Prawo i Sprawiedliwości, to partia rządząca (z koalicjantami) odnotowuje 7 pkt proc. spadku i obecnie ma poparcie na poziomie 28 proc.

Na drugim miejscu znajduje się PO-KO z 17 proc. poparcie (wzrost o 2 pkt proc.).

Na trzecim miejscu jest Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem 12 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), ale na ogonie siedzi im już Konfederacja Wolność i Niepodległość – 8 proc. (o 2 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu CBOS).

Możliwe, że do Sejmu dostałaby się również Lewica z poparciem 5 proc. (to próg wyborczy). Sondaż wyraźnie pokazuje, że Konfederacja już na stałe wyprzedziła Lewicę i teraz ściga się z Polską 2050 o trzecie miejsce w układzie sił polskiej polityki.

Ciekawy jest fakt, że w zeszłym roku PiS również stracił sporo pkt proc. w tym samym okresie (wtedy było to 9 pkt proc.). Jak widać jesień nie sprzyja partii Jarosława Kaczyńskiego.

Źródło: PAP, Polsat News