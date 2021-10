Wiedźmin już niedługo na lewackim Netfliksie. Drugi sezon bardziej słowiański? [ZWIASTUN]

Pierwszy sezon serialu Wiedźmin od Netfliksa był krytykowany m.in. za angażowanie czarnoskórych aktorów do ról, które w książce opisywane są jako białe.

Zapewne w drugim sezonie nie obędzie się bez tego typu zabiegów, ale fani wiedźmińskiego uniwersum będą zadowoleni, gdyż już po zwiastunie widać, że tym razem twórcy dodadzą więcej smaczków z słowiańskiego folkloru.

W najnowszym udostępnionym trailerze pojawia się np. domek na kurzej stópce z legendy o Babie Jadze czy potwór leszy znany ze słowiańskiej mitologii.

Co ciekawe sama saga o wiedźminie Geralcie autorstwa Sapkowskiego wcale nie obfituje w tego typu elementy – potwory czy rasy, które opisał Polak pochodzą głównie z legend germańskich i arturiańskich. Sapkowski dużo „pożyczył” również od Johna Tolkiena, czyli pisarza fantasy z Wielkiej Brytanii.

Dużo słowiańskich elementów pojawiło się natomiast w grach o wiedźminie stworzonych przez CD Projekt Red. Po sukcesie gier na całym świecie, to właśnie słowiański wizerunek wiedźmina stał się tym najpopularniejszym. Najwidoczniej twórcy postanowili wyjść na przeciw oczekiwaniom fanów gier.

Najnowszy sezon będzie opierał się na wiedźmińskiej sadze – w odróżnieniu od pierwszego sezonu, który stworzono na podstawie opowiadań, które w oryginale nie były ze sobą powiązane. To daje nadzieje na spójniejszy materiał.

Pierwszy zwiastun:

Destiny is a beast. Watch the official trailer for Season 2 of The Witcher, debuting December 17 on Netflix. pic.twitter.com/3EjOINAcNi

— The Witcher (@witchernetflix) October 29, 2021