Bezczelni. Merkel i Biden martwią się, że Rosja będzie manipulować dzięki Nord Stream 2

W spotkaniu uczestniczył także wicekanclerz Olaf Scholz, prawdopodobny następca Merkel na urzędzie kanclerza.

Prezydent Biden podkreślił, że ważne jest „zapewnienie, iż Rosja nie może manipulować przepływami gazu ziemnego w szkodliwych celach politycznych” – przekazał Biały Dom.

Biden nawiązał do zawartego w lipcu między USA a Niemcami porozumienia w sprawie zakończenia sporu na temat gazociągu Nord Stream 2. W ramach umowy Niemcy zainwestują w ukraiński sektor energetyczny, zobowiążą się do sankcji w razie wrogich działań Rosji i wesprą Inicjatywę Trójmorza.

Celem tej niewiążącej prawnie umowy jest – według Waszyngtonu – ograniczenie negatywnych skutków Nord Stream 2 dla Ukrainy i krajów regionu, w tym Polski.

Amerykański przywódca pogratulował kanclerz Merkel ponad 16 lat przywództwa w kwestiach ważnych dla wspólnego bezpieczeństwa i dobrobytu oraz stosunków transatlantyckich.

Biden i Merkel rozmawiali także o sytuacji w Afganistanie, w tym o wysiłkach na rzecz dostarczenia temu krajowi pomocy humanitarnej. Biden podziękował Niemcom za goszczenie 35 tys. Afgańczyków, zanim ci przenieśli się do USA.

British Prime Minister Boris Johnson, French President Emmanuel Macron, German Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden met on the sidelines of the G-20 summit in Rome to discuss the next steps on Iran's nuclear program.

(AP) pic.twitter.com/DCXLEuOsbA

— The Voice of America (@VOANews) October 30, 2021