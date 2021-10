COVIDOWI OPRAWCY. Nauczyciele przymocowali maskę do twarzy niepełnosprawnej uczennicy

Floryda w USA. Ten horror trwał 6 tygodni. Nauczyciele bez wiedzy rodziców przymocowywali (za pomocą sznurka) maskę do twarzy niepełnosprawnej uczennicy.

Sofia ma zespół Downa, powiększony język i nie mówi. Ze względu na jej niepełnosprawność – maska na twarzy może sprawiać jej ogromny dyskomfort, a według jej rodziców – może być także niebezpieczna dla jej zdrowia.

7 października rodzice dziewczyny przeżyli szok, bo Sofia wysiadła ze szkolnego autobusu z maską, mokrą od śliny, przywiązaną do głowy cienkim sznurkiem. Córka wychodziła do szkoły bez maski.

Rodzice się wściekli, bo córka miał zwolnienie od medyka z noszenia maski w szkole. Sądzili jednak, że to była jednorazowa sytuacja.

Gdy ojciec Sofii poszedł do placówki zbadać sprawę – dowiedział się, że jego córka była męczona w ten sposób przez 6 tygodni. Maskę przywiązywano jej do głowy sznurkiem lub przyczepiano za pomocą spinek.

Rodzice nie wierzą, że to pomyłka, bo przed 7 października dziewczynka zawsze wracała do domu bez maski, co według ojca uczennicy oznacza, że personel w szkole specjalnie ją ściągał, by o szokujących praktykach nie dowiedzieli się rodzice.

Floryda jest stanem, który najmniej etatystycznie w USA podchodzi do tematu tzw. pandemii. Niestety zdarzają się również tam przypadki takie jak ten, gdy nadgorliwcy przez strach chcą ograniczać wolność innych ludzi – w tym przypadku niepełnosprawnego dziecka.

Sprawą Sofii chce się zająć republikański kongresmen Randy Fine – zamierza on wnieść o zwiększenie kar dla osób, które zmuszają dzieci do noszenia masek.

Źródło: FOX NEWS