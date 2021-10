HIPOKRYZJA ELIT. Merkel i Macron noszą maski, ale głównie w kieszeni [VIDEO]

W Internecie dużą popularność zdobyło nagranie, na którym widać, jak Angela Merkel i Emmanuel Macron noszą maski – przez chwilę po wyjściu z samochodu.

Zwykli ludzie zazwyczaj muszą nosić maski w zamkniętych pomieszczeniach i środkach transportu – na zewnątrz w większości państw ten obowiązek został zniesiony.

Polityków najwyraźniej obowiązują zupełnie odwrotne przepisy – na nagraniu z G20 widzimy bowiem, jak Angela Merkel i Emmanuel Macron zakładają maski dopiero po tym, jak wysiedli z samochodów i zdejmują je znów, gdy wchodzą do budynku. Maski zgniatają w dłoniach i wciskają do kieszeni.

Na zewnątrz w masce, po wejściu do budynku maska laduje w kieszeni Maska to symbo…pogardy wobec ludzi Szanujmy się https://t.co/iJn1tBUHCP — Piotr Witczak (@PiotrWitczak_) October 30, 2021

Biden, Macron, Merkel i Johnson zaniepokojeni programem nuklearnym Iranu

Przywódcy USA, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, którzy spotkali się w sobotę w kuluarach szczytu G20 w Rzymie, wyrazili „rosnące i żywe zaniepokojenie” programem nuklearnym Iranu – poinformowano po rozmowie prezydentów Joe Bidena i Emmanuela Macrona, kanclerz Angeli Merkel i premiera Borisa Johnsona.

Miniszczyt czwórki to jedno z najważniejszych spotkań, do jakich doszło podczas trwających (do niedzieli) obrad G20 pod hasłem „Ludzie, planeta, dobrobyt”.

Prezydent Biden zapytany przed tymi rozmowami, czy chciałby wznowienia negocjacji z Teheranem w sprawie programu nuklearnego, odparł: „Jest to przewidziane”.

Spotkanie przywódców czterech państw miało na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w rokowaniach z Iranem.

Na szczycie G20 trwają też prace nad fragmentem komunikatu końcowego w sprawie klimatu, co ma szczególnie ważne znaczenie w związku z rozpoczynającą się w niedzielę konferencją klimatyczną COP26 w Glasgow. Źródła w kancelarii premiera Włoch podały, że prace będą trwały całą noc.

Źródło: PAP, NCzas