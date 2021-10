Wszystkich Świętych. Covid zmienia zasady uzyskania odpustu za zmarłych

1 listopada w Kościele Katolickim obchodzona jest uroczystość Wszystkich Świętych. Rokrocznie można z tej okazji przez 8 dni uzyskać odpust za zmarłych. W tym roku to się zmieni – ze względu na epidemię koronawirusa.

Wszystkich Świętych to wyjątkowa okazja, by uzyskać odpust za zmarłych – na pewno w większości kościołów księża będą przypominać o tym z ambony. Odpusty z okazji uroczystości katolickich świętych, później zmarłych z katolickich rodzin, można uzyskiwać rokrocznie. W tym roku jednak zmieniają się zasady dostania odpustu, a wszystko przez koronawirusa.

Czym jest odpust?

Odpusty są nierozłączne z ogromną tajemnicą Bożego Miłosierdzia. To darowanie przez Boga kary za grzech, które zostały już odpuszczone. W teologii katolickiej bowiem przebaczenie grzechów nie uwalnia od kary doczesnej na ziemi lub w czyśćcu. Przynosi je dopiero odpust, którego udziela Kościół.

Odpust może być zupełny i oznaczać całkowite darowanie kary lub cząstkowy, czyli oznaczający zmniejszenie kary. Odpust można uzyskać zarówno za siebie, jak i za osobę zmarłą.

Zasady uzyskania odpust

Odpust może uzyskać jedynie osoba ochrzczona, która znajduje się w stanie łasku uświęcającej (czyli może przystępować do Komunii Świętej).

Odpust zupełny może uzyskać jedynie osoba nieprzywiązana do żadnego grzechu – nawet powszedniego (czyli np. bez nałogów). Ponadto, by uzyskać odpust należy przystąpić do sakramentu Eucharystii i pomodlić się w intencji papieża. Należy również wykonać czynności odpustowe – w przypadku Wszystkich Świętych należy nawiedzić kościół lub kaplicę ( czas na spełnienie tego warunku to 1 listopada do południa i cały Dzień Zaduszny).

Covid zmienia zasady uzyskania odpustu

Do tej pory katolicy mieli czas na uzyskanie odpustu zupełnego przez 8 dni o 1. listopada. W tym roku się to jednak zmieniło, a wszystko przez tzw. pandemię.

Papież Franciszek przedłużył ten okres do 30 dni. Penitencjaria Apostolska przedłużyła na cały listopad tego roku wszystkie decyzje udzielone dekretem w 2020 r.

Źródło: NCzas