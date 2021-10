Zlot klimatycznych hipokrytów w Glasgow

W Szkocji zebrali się przywódcy i przedstawiciele wielu krajów oraz działacze stowarzyszeń. W tym wydarzeniu bierze udział około 30 000 osób.

Większość przybyła nie-ekologicznymi samolotami. Często były to niemal puste prywatne odrzutowce.

Nawet brytyjski premier Boris Johnson podróżował samolotem, chociaż pociąg z Londynu mógłby go tam dowieźć w kilka godzin. Może rekompensuje to wiadomość, że premier Wielkiej Brytanii zamierza na szczycie premiować tzw. „zielone” samoloty na… biopaliwa.

Znacznie większym hipokrytą jest prezydent COP26, który okrążył Ziemię samolotami osiem razy w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy. Fajne podróże, z tym, że przecież w czasie pandemii spora część ludzi przeszła na „pracę zdalną” i potrafi pracować dzięki wideokonferencjom.

Na lotnisku w Glasgow lądowało sporo prywatnych odrzutowców. Lewactwo z Extinction Rebellion twierdzi, że w lotnictwie takie „prywatne loty powodują połowę emisji zanieczyszczeń powietrza”, a służą jedynie „1% światowej populacji”. Do korzystania z prywatnych odrzutowców zachęcały jednak przepisy, które pozwalały w ten sposób uniknąć niektórych procedur pandemicznych, od izolacji, po szczepionkowe paszporty.

Media wskazują też na mało „zielone” zakwaterowanie uczestników. W obliczu braku miejsc w hotelach, organizatorzy wpadli na pomysł wyczarterowania dwóch statków wycieczkowych. Statki mogą pomieścić do 6000 osób. To jednak, obok samolotów, kolejny bardzo „zanieczyszczający” środek transportu.

Do dyspozycji gości udostępniono samochody elektryczne marki Tesla. Jest jednak i problem, bo z powodu braku stacji ładowania tych pojazdów, dostępne będzie ich ładowanie z generatorów prądu napędzanych… olejem napędowym. Do tego mobilizacja policji, ochroniarzy, zwiększone zaopatrzenie. I pomyśleć, że to wszystko dla ratowania klimatu…

https://t.co/1Syg8Okq91

NEW VIDEO – Please Share.

Former Child Star and Victim #Gretathunberg has arrived in Glasgow to lecture people about things that in reality, she knows nothing about during #COP26 #COP26Glasgow pic.twitter.com/BVkcJZxWBc

— Dissent Media (Official Account) ♿ (@DisabledJourno) October 31, 2021