Islandzkie fiordy regionalnym przebojem turystyki w roku 2022?

Ranking uwzględnia nie tylko walory krajobrazowe, ale też dziedzictwo regionu, atrakcje kulinarne, czy możliwości turystyki pieszej.

Top 10 Lonely Planet:

1. Fiordy Zachodnie, Islandia

2. Wirginia Zachodnia, Stany Zjednoczone

3. Xishuangbanna, prefektura autonomiczna mniejszości etnicznej Dai, znajdująca się w prowincji Junnan w Chinach

4. Heritage Coast of Kent, Anglia

5. Portoryko, Stany Zjednoczone

6. Sikoku, Japonia

7. Pustynia Atakama, Chile

8. Obszar Scenic Rim w południowo-wschodniej części stanu Queensland w Australii

9. Wyspa Vancouver, Kanada

10. Burgundia, Francja

W przypadku 10 miejsca Burgundii pomogły tradycje tutejszego wina, gastronomii, ale także krajobrazy i odpowiednie miejsca do uprawiania turystyki pieszej, w szczególności masyw Morvan.

