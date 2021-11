Minister Niedzielski o poseł Siarkowskiej: Nieracjonalność, zacofanie, zabobon

– Projekt ustawy pozwalający pracodawcy na weryfikację tego, czy pracownik jest zaszczepiony, zostanie skierowany pod obrady rządu i prawdopodobnie trafi na najbliższe posiedzenie Sejmu – zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na antenie Polsat News. Skomentował także postawę m.in. poseł Anny Siarkowskiej z klubu PiS, która jest przeciwna temu projektowi.

Minister Niedzielski nie porzuca szalonego pomysłu segregacji sanitarnej wszystkich pracowników i zapowiada powrót projektu na rząd i do Sejmu.

Prowadzący Polsat News Piotr Witwicki przypomniał ministrowi podczas rozmowy, że m.in. posłanka Anna Siarkowska z klubu PiS jest przeciwna temu projektowi i mówi o „segregacji sanitarnej”.

– W tym wypadku mamy do czynienia z takim poziomem nieracjonalności, zacofania czy zabobonu, że można powiedzieć, że to nie przystaje wykształconemu człowiekowi – powiedział Niedzielski.

Dodał, że przekonuje, iż nowe rozwiązania nie mają nic wspólnego z ograniczaniem wolności.

– Oprócz tego, że jest w jakimś zakresie ograniczona wolność, to pamiętajmy też o zagrożeniu dla drugiej osoby – dodał. – Wyborem jest zdrowie innych – powiedział.

Posłanka Anna Siarkowska żądała dymisji ministra zdrowia twierdząc, że nie sprawdził się w roli szefa resortu.

– Odbieram to jako komplement. Jeżeli osoba, która kwestionuje dorobek nauki współczesnej, współczesnej wiedzy, zaczyna mnie oceniać w takiej konwencji, to myślę sobie, że nauka zawsze wśród osób, które niebyły wykształcone wywoływała pewien dreszczyk emocji i pod tym względem ta osoba wpisuje się w ten trend – powiedział szef resortu.

Zapytany o poparcie w koalicji wyjaśnił, że „konstrukcja polityczna” nie pozwala forsować „wszystkich pomysłów i idei”.

– Dlatego proponujemy rozwiązania, które uwzględniają różne punkty widzenia – powiedział. Przyznał, że problem z kolejnymi obostrzeniami w Polsce polega na tym, że „my powinniśmy najpierw zacząć przestrzegać tych, które już istnieją”.

– Staramy się we współpracy z policją, z MSWiA doprowadzić do takiej sytuacji, w której zaczniemy od egzekwowania, będziemy mieli pojecie jaki jest tego efekt, a nie będziemy dorzucali kolejne puste regulacje, które nie będą przestrzegane. To nie o to w tym chodzi – powiedział.

Źródła: PAP/Polsat News