Nielegalny imigrant miał przy sobie 130 000 euro. Fałszywych

W Paryżu zatrzymano koło Hal Senegalczyka bez prawa pobytu we Francji. Skonfiskowano mu 130 000 fałszywych euro. Zatrzymany podczas kontroli policyjnej 43-latek został tymczasowo aresztowany.

Pieniądze znalezione przy migrancie należą do największych sum skonfiskowanych fałszywych banknotów tego typu w Europie. Centralna Dyrekcja Policji (DCPJ) podała, że do aresztowania doszło w środę 27 w paryskiej dzielnicy Les Halles.

Podczas rutynowej kontroli okazało się, że Senegalczyk nie miał papierów pobytowych. Za to miał przy sobie kopertę, a w niej 200 fałszywych banknotów. Policja przeprowadziła dalej przeszukanie jego mieszkania w podparyskim Pantin w departamencie Seine-Saint-Denis.

Tam znaleźli prawie 130 000 fałszywych euro. Było to ponad 1000 banknotów o dobrej jakości w nominałach po 100, 50 i 20 euro. Co ciekawe, ten nielegalny migrant był już znany policji z wielu przestępstw związanych z narkotykami i paserstwem. Dziwnym trafem nikt go z kraju nie wydalił.

Podczas przesłuchania stwierdził, że jest tylko „mułem” pracującym dla sieci fałszerzy pieniędzy. Policja zwraca uwagę, że banknoty były bardzo dobrze podrobione i trudne do rozpoznania. Według policji mogą pochodzić z okolic Neapolu.

Podrabianie lub fałszowanie monet i banknotów jest uznawane za przestępstwo zagrożone we Francji karą nawet do 30 lat pozbawienia wolności oraz grzywną w wysokości 450 000 euro. Jest to jednak kraj, w który w strefie euro ma największe problemy z podrabianiem pieniędzy.

#UneChancePourLaFrance « C’est, à ce jour, la plus grosse saisie connue de faux billets de ce type en Europe. » Ces mots ont été confiés à Actu17 par la Direction centrale de la police judiciaire… https://t.co/iiu5cqXi0G — Riolo Yann (@YannRiolo) October 31, 2021

Źródło: Actu17/ VA