Plotka przebiła się do mediów. „Incydent toaletowy” Bidena u papieża Franciszka? [VIDEO]

Oficjalnie nikt nie wie, dlaczego spotkanie Bidena z Franciszkiem trwało tak długo. A trwało około dwóch godzin.

Była przewodnicząca Partii Republikańskiej w Nevadzie, Amy Tarkanian, podzieliła się plotką, jaka dotarła do niej wprost z Rzymu.

„W Rzymie mówi się, że spotkanie Bidena z papieżem było niezwykle długie, ponieważ Biden miał wypadek w toalecie w Watykanie. I trzeba było się nim odpowiednio zająć. Wiem, że często żartujemy na ten temat, ale taka plotka aktualnie krąży po Rzymie” – napisała na Twitterze Tarkanian.

Internauci szybko podchwycili temat, a hasztag #PoopyPantsBiden (w wolnym tłumaczeniu: „zakupkane majtki Bidena”) stał się numerem jeden na Twitterze.

The word around Rome is that Biden’s meeting with the Pope was unusually long because Biden had a bit of an “bathroom accident” at the Vatican & it had to be addressed prior to him leaving.

I know we joke often about this, but this is the actual rumor going around Rome now.

— Amy Tarkanian (@MrsT106) October 30, 2021