Będziemy musieli szczepić się CO ROKU? Horban: „Możliwe teoretycznie, że tak”

Andrzej Horban – doradca premiera ws. pandemii – w rozmowie z Robertem Mazurkiem w “Porannej Rozmowie” RMF FM mówił o zamykaniu szkół, skuteczności szczepień i trzeciej dawce szczepionki na Covid-19.

Andrzej Horban spytany o to, dlaczego powinno się szczepić trzecią dawką odpowiedział: – Szczepimy przeciwko chorobie wirusowej wywołanej przez wirusy, odpowiedź immunologiczna na szczepionkę jest mniej więcej podobna do odpowiedzi na inne szczepionki stosowane w przypadku chorób wirusowych. Pojawia się po tygodniu, dwóch tygodniach i utrzymuje się przez kilkanaście tygodni na pewno, pół roku może nawet rok, ale potem spada .

Ekspert został zapytany o to, czy będziemy musieli powtarzać szczepienie co roku. – Tego nie wiemy, dlatego że to jest nowa jednostka chorobowa, nowy wirus, nowe szczepionki, po prostu nie wiemy. Możliwe teoretycznie, że tak – powiedział.

Profesor przyznał, że szczepienia nie zabezpieczają w pełni przed zakażeniem koronawirusem.

– Szczepienia nie zabezpieczają w 100% przed zachorowaniem. Wychodzimy z domu i nie wiemy, czy dojedziemy, bo mamy prawo jazdy i możemy ulec wypadkowi, nie zabezpiecza. Natomiast zabezpiecza prawie w 100% przed ciężkim przebiegiem choroby. Słowo prawie też oznacza, że nie 100% – powiedział.

Kolejny poruszany temat dotyczył zamykania szkół z powodu pandemii. – My jesteśmy niezbyt dużymi entuzjastami tego pomysłu [zamykania szkół] choćby z tego powodu, że dzieci jeśli chorują i młodzież choruje relatywnie łagodnie. Problem polega na tym, że roznoszą. Jeżeli tak [zamykać szkoły] to bardzo lokalnie, zamykamy tam, gdzie są duże ogniska i to właściwie się dzieje w tej chwili, jest to taki no łagodny lockdownik – mówił rządowy ekspert.

Źródło: RMF FM