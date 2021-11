Imigrant z Afganistanu zdemolował zabytkowy kościół

Nordhausen w środkowej części Niemiec, w kraju związkowym Turyngia. 25-letni imigrant z Afganistanu zdemolował XII-wieczny kościół, bo, jak tłumaczył, „wiara chrześcijańska jest fałszywa, a Jezus nie jest Synem Bożym”.



– Sprawca zerwał nawet ze ściany średniowieczny krucyfiks, który upadł i pękł. Rozbił szybę gabloty, w której znajdowały się płaskorzeźby z wizerunkami Jezusa z kościoła – powiedział nadinspektor Andreas Schwarze cytowany przez dziennik „Bild”.

25-latek z Afganistanu wyniósł przed budynek kościoła niemal całe wyposażenie świątyni. Imigrant był tak skrupulatny, że pastor Klemens Mueller, który zobaczył go przez okno, myślał, że to robotnik, który wykonuje prace.

Kapłan próbował zatrzymać Afgańczyka – wtedy ten mu odpowiedział, że wiara chrześcijańska jest fałszywa, a Jezus nie jest Synem Bożym i dlatego czuje się „zmuszony do zmiany wystroju tego miejsca kultu”.



– Zdecydowanie potępiam to wtargnięcie z uszkodzeniem mienia. Takie zachowanie jest powodem, dla którego już w lecie apelowałem o nieprzyjmowanie kolejnych uchodźców z Afganistanu. Większość z nich odrzuca naszą kulturę. Błędem jest myślenie, że chcieliby się dobrze zintegrować, co po raz kolejny udowodnił (ten) incydent – powiedział NNZ Online starosta Nordhausen Matthias Jendricke.

Źródło: „Bild”