Korwin-Mikke OSTRO odpowiada zwolenniczce segregacji sanitarnej

Media tak napompowały strach przed covidem w społeczeństwie, że niektórzy Polacy domagają się wprowadzenia segregacji sanitarnej na wzór państw Zachodu. Janusz Korwin-Mikke, lider wolnościowego skrzydła Konfederacji, odpowiedział internautce, która prezentowała na Twitterze właśnie takie poglądy.

– Kiedy wprowadzimy powszechne zastosowanie paszportów sanitarnych – w kawiarniach, kinach, restauracjach, pociągach itp – jak to ma miejsce w krajach typu Francja, żeby niezaszczepieni przestali pasożytować na reszcie społeczeństwa? – napisała na Twitterze Jagoda Grondecka obserwowana przez niemal 30 tys. osób.

Zwolenniczce segregowania ludzi ze względu na szczepienia odpowiedział lider wolnościowego skrzydła Konfederacji i prezes partii KORWiN – Janusz Korwin-Mikke. Prezes również zaproponował segregację i wprowadzenie paszportów – jednak klucz segregacji byłby zupełnie inny.

– Może najpierw paszporty upoważniające do głosowania w wyborach dla tych, co płacą podatki – by biorący zasiłki nie pasożytowali na reszcie społeczeństwa? – zapytał wolnościowy poseł.

Może najpierw paszporty upoważniające do głosowania w wyborach dla tych, co płacą podatki – by biorący zasiłki nie pasożytowali na reszcie społeczeństwa? https://t.co/PzNIVDKzH9 pic.twitter.com/UETUmywedM — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) November 1, 2021

Konfederacja, której współzałożycielem jest Janusz Korwin-Mikke od samego początku sprzeciwia się pomysłom segregacji sanitarnej. Politycy z prawicowej opozycji nie zgadzają się również na jakikolwiek przymus ws. szczepień – w tym na szantaż segregacją.

Źródło: NCzas