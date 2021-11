Kraska: „Zakażeń jest więcej niż podajemy”. Porównał strasznego Covida do przeziębienia

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był gościem w radiowej Jedynce. Polityk twierdzi, że przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce jest więcej, niż oficjalnie podaje rząd.

– Informacje, które otrzymujemy z polskich szpitali niestety nie są optymistyczne. Codziennie trafia tam bardzo dużo pacjentów. Wczoraj był poniedziałek świąteczny, ale mimo to do polskich szpitali trafiło dodatkowo 346 pacjentów zakażonych covid-19. Na dziś w szpitalach przebywa już ponad 7,5 tys. pacjentów – mówił Waldemar Kraska w radiowej Jedynce.

Według wiceszefa resortu zdrowia rządzący nie są w stanie ocenić ile w rzeczywistości jest przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce.

Polityk porównał też Covid-19 do przeziębienia lub grypy.

– Od początku epidemii zawsze te nowe wyniki, które poddajemy, czyli osób, które mają dodatni test na obecność koronawirusa zawsze są mniejsze niż rzeczywistość. Nie wszyscy się testują. W czwartej fali zdecydowanie widzimy, że jest to w większej liczbie niż poprzednio, ponieważ jest to okres przeziębieniowy. Okres kiedy chorujemy za zwykłe przeziębienie, na grypę. Te objawy są bardzo podobne także jeżeli chodzi o zakażenie koronawirusem. Dlatego nie chcemy się testować, chcemy się leczyć w domu. Nie zgłaszamy się do lekarzy, więc myślę, że tych przypadków jest na pewno więcej – mówił.

Źródło: Polskie Radio