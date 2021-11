Rewolucyjne zmiany. Dzieci urodzone w ciągu najbliższych trzech lat nie będą miały rodziców chrzestnych

W Katanii na Sycylii wprowadzono rewolucyjne zmiany dotyczące chrztu. Dzieci urodzone w ciągu najbliższych trzech lat nie będą miały rodziców chrzestnych. Stwierdzono, że ich rola straciła duchowe znaczenie.

Rodzicami chrzestnymi są kobieta i mężczyzna, którzy przedstawiają osobę chrzczoną do sakramentu chrztu, biorą na siebie troskę o nią i poręczają za jej wychowanie w duchu religii, którą przyjmuje.

Z punktu widzenia Kościoła katolickiego chrzestnym może zostać osoba, która jest wierząca, ukończyła 16 lat i przystąpiła do sakramentów chrztu, komunii oraz bierzmowania.

Przywódcy Kościoła doszli do wniosku, że w obecnych czasach niegdyś kluczowe postacie w katolickiej edukacji dziecka straciły już duchowe znaczenie.

Decyzję argumentowano również tym, że tradycja stała się sposobem na zacieśnianie więzi rodzinnych, a także więzi z mafią.

Zdaniem duchownych z Katanii, na chrzestnych często wybierano osoby powiązane z przestępczą organizacją, które z czasem wykorzystywały swoje role.

Przydzielanie chrzestnych stało się okazją do nawiązywania wpływowych kontaktów dla rodzin, które chciały poprawić swój status oraz sytuację materialną.

Wg wikariusza generalnego Katanii, ks. Salvatora Genchiego, trzyletni zakaz udziału chrzestnych w chrztach ma być eksperymentem, którego zadaniem jest przywrócenie tradycyjnych ról rodziców chrzestnych w przyszłości.

Chociaż duchowny sam jest ojcem chrzestnym co najmniej 15 dzieci, to oszacowano, że 99% rodziców chrzestnych w diecezji nie było przygotowanych do tych ról.

Zniesienie tradycji zszokowało lokalnych mieszkańców i nie wszyscy poparli ten pomysł. Niektórzy postanowili ochrzcić swoje dzieci w innych diecezjach, aby w ten sposób uniknąć zakazu.

