Ten SONDAŻ nie spodoba się Zbigniewowi Ziobrze

Polacy nie są zadowoleni z reform sądownictwa przeprowadzonych przez Zbigniewa Ziobrę – wynika z sondażu United Surveys dla „Dziennika Gazety Prawnej” oraz RMF FM.

52 proc. Polaków jest niezadowolonych z reformy sądownictwa Zbigniewa Ziobry. Uważają, że w ciągu ostatnich trzech lat sądownictwo zmieniło się na gorsze (18,4 proc. udzieliło odpowiedzi „raczej na gorsze”, 33,9 proc. – „zdecydowanie na gorsze”).

Jedynie 5 proc. osób, które wzięły udział w badaniu sondażowym jest zdania, że sytuacja w sądownictwie jest lepsza niż przed reformą (0,5 proc. – „zdecydowanie lepsza”, 4,5 proc. – „raczej lepsza”).

Jest też spora grupa osób, która nie widzi żadnych zmian. Aż 43 proc. stwierdziło, że nie ma zmian na plus ani na minus.



– Próby wprowadzenia zmian w sądownictwie zakończyły się w percepcji społecznej katastrofą – stwierdził w rozmowie z „DGP” Marcin Duma z United Surveys. Podkreślił, że podobnego zdania są zarówno wyborcy Zjednoczonej Prawicy, jak i opozycji.

To prawda nawet wśród wyborców PiS-u i partii satelickich dominuje pogląd, że sytuacja nie jest ani gorsza ani lepsza (61 proc. badanych pisowców tak stwierdziło).

Nie ma też większych różnic w postrzeganiu reform pomiędzy osobami, które oglądają TVP czy TVN. Innymi słowy – reformy okazały się być wielką klapą. Jeśli dodamy do tego kryzys, który wywołały, to Zbigniew Ziobro może być w poważnych tarapatach, bo „naczelnikowi” Kaczyńskiemu się to na pewno nie spodoba.

Źródło: „Wirtualna Polska”