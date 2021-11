W wyborach w Japonii wygrała centroprawicowa koalicja rządząca

„To były bardzo trudne wybory” – ocenił 64-letni Kishida i dodał, że „wyborcy pokazali, że chcą stabilnego rządu”. Jego centroprawicowa Partia Liberalno-Demokratyczna (konserwatywna LDP) i partnerskie Komeito (centrum), zdobyły 293 z 465 miejsc w niższej izbie parlamentu.

Fumio Kishida zaledwie miesiąc temu został premierem. Poza walką z Covid-19, priorytetem jego rządów ma być także walka z nierównościami społecznymi.

„W wyborach do izby niższej chodzi o wybór przywództwa” – powiedział Kishida japońskiemu nadawcy radiowo-telewizyjnemu NHK. „Koalicja rządząca z pewnością utrzyma większość parlamentarną (…). Wierzę, że mamy solidny mandat społeczny” – dodał premier.

LDP straciła część mandatów na rzecz partii opozycyjnych, ale sondaże przewidywały, że mogło być znacznie gorzej.

#BREAKING #JAPAN

🔴JAPAN : LIBERAL DEMOCRATIC PARTY WINS MAJORITY!

Japan's ruling Liberal Democratic Party wins majority in Sunday's election, claiming 261 seats in the lower house.#BreakingNews #Video #JapanElection #Election2021 pic.twitter.com/KjPiCZUKOe

