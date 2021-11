Eksperci zadecydowali – „koktajl przeciwciał” przeciw Covid-19 także dla osób wystawionych na „ryzyko zakażenia”

Ministerstwo zdrowia Japonii zezwoli na podawanie „koktajlu przeciwciał” przeciw Covid-19 osobom wystawionym na ryzyko zakażenia koronawirusem, by zapobiegać poważnym objawom choroby – podała w piątek stacja NHK. Do tej pory stosowano go tylko u osób chorych.

Panel ekspertów resortu zdrowia wyraził w czwartek zgodę na podawanie leku osobom narażonym na infekcję i zakażonym, którzy nie mają objawów. Zaznaczył jednak, że pierwszą linią obrony przed chorobami zakaźnymi są szczepionki, a lek ma być używany prewencyjnie tylko u osób, które nie mogą w pełni skorzystać ze szczepienia.

Eksperci zaznaczyli również, że użycie musi być ograniczone wyłącznie do osób, którym grozi poważny przebieg choroby – podała NHK. Formalne dopuszczenie do prewencyjnego podawania leku spodziewane jest w piątek. Będzie to pierwszy zatwierdzony w Japonii lek mający zapobiegać objawom Covid-19.

Podawany dożylnie koktajl złożony z dwóch rodzajów przeciwciał został już w lipcu dopuszczony do użycia u pacjentów ze średnio nasilonymi objawami Covid-19, jeśli występuje podejrzenie, że objawy te mogą się rozwinąć do poważnych. Lek opracowała amerykańska firma farmaceutyczna Regeneron Pharmaceuticals.

Japoński dystrybutor leku, Chugai Pharmaceutical Co., złożył wniosek o rozszerzenie zezwolenia również na prewencyjne podawanie go osobom narażonym na infekcję. Firma powołała się na zagraniczne badania kliniczne, w których wykazano zmniejszenie o 81 proc. ryzyka rozwoju objawowej choroby wśród osób, które były w bliskim kontakcie z zakażonymi krewnymi.

NCzas/PAP