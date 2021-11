Republikanie odbili stan po ponad dekadzie. Klęska Demokratów dzięki Bidenowi [VIDEO]

Wynik jest stosunkową niespodzianką, bo jeszcze miesiąc wcześniej zdecydowanym faworytem wydawał się były gubernator Demokrata Terry McAuliffe. Jego kandydaturę oficjalnie popierali Jill Biden oraz Kamala Harris.

Wirginia jest stanem, który w ostatnich latach był stosunkowo bezpiecznym terenem dla Demokratów – w wyborach prezydenckich w 2020 r. Biden wygrał tam z 10-punktową przewagą nad Donaldem Trumpem.

Wyborczy wyścig – pierwszy od czasu wyborów prezydenckich – był uważany za małe referendum na temat dotychczasowego dorobku prezydentury Bidena, który wystąpił na jednym z wieców McAuliffe’a. To samo zrobili też wiceprezydent Kamala Harris i były prezydent Barack Obama.

Notowania obecnego prezydenta w ostatnich tygodniach zaliczyły spory spadek; według średniej sondaży jego pracę pozytywnie ocenia 43 proc. , zaś negatywnie – 50 proc. wyborców.

Zwycięstwo Youngkina jest pierwszą wygraną Republikanina w ogólnostanowych wyborach od 2009 roku.

I want to thank @GovernorVA and @FirstLadyVA for welcoming Suzanne and me with open arms this afternoon. We have a lot of work to do on Day One, and their kindness and hospitality through this transition process is greatly appreciated. pic.twitter.com/uuZCOvl3dz

— Glenn Youngkin (@GlennYoungkin) November 4, 2021