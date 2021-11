W Polsce coraz więcej zaszczepionych i coraz więcej zakażonych

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce blisko 20 mln osób. Badania potwierdziły w czwartek 15 515 nowych przypadków zakażenia koronawirusem – najwięcej w trakcie kultowej już, IV fali „epidemii”.

W Polsce od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19, podano 39 120 916 dawek szczepionek – wynika z danych zamieszczonych w środę na stronach rządowych. W pełni zaszczepiono 19 981 458 osób.

W pełni zaszczepiono, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 19 981 458 osób.

Trzecią dawkę (dodatkowa uzupełniająca) otrzymało 240 447, a dawkę przypominającą – 835 600 pacjentów. Jak przekazano, dzienna liczba szczepień wyniosła 49 459 iniekcji.

Nie tylko liczba zaszczepionych rośnie. Co ciekawe, coraz więcej jest także zakażonych. Ministerstwo Zdrowia podało w czwartek, że badania potwierdziły 15 515 nowych przypadków zakażenia koronawirusem – najwięcej w „IV fali epidemii”. Rząd utrzymuje jednak, że rok temu zakażeń było więcej, co ma być dowodem na to, że szczepionki (mimo szalejącej – wedle tego samego rządu – na przekór szczepieniom kolejnej fali) są remedium na tzw. pandemię.

Źródło: PAP, NCzas