Dantejskie sceny podczas koncertu. Są ofiary śmiertelne i wielu rannych [VIDEO]

Co najmniej 8 osób zostało stratowanych przez tłum napierający na scenę na piątkowym koncercie odbywającym się w ramach Astroworld Festival w Houston w stanie Teksas – poinformował szef miejscowej straży pożarnej Samuel Peńa. Lokalne media informują o rannych.

Do tragedii doszło w piątek wieczorem podczas koncertu inauguracyjnego festiwalu Astroworld odbywające się w kompleksie NRG Park w Houston.

Około godz. 21:40 czasu miejscowego (godz. 3:40 w sobotę w Polsce), „gdy rozpoczął się występ rapera Travisa Scotta, widzowie zaczęli napierać na scenę. Kilka osób zostało stratowanych przez tłum ogarnięty paniką” – powiedział dziennikarzom Samuel Peńa.

Policja poinformowała, że do szpitala przewieziono 17 osób z obrażeniami; ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Dowództwo straży pożarnej w Houston podało wcześniej na Twitterze, że otrzymuje liczne informacje o rannych podczas imprezy w kompleksie NRG na Kirby Drive w South Loop West Freeway.

– Myślę, że teraz jest najważniejsze, by nikt z nas nie bawił się w spekulacje. Nikt nie zna odpowiedzi na pytanie, jak do tego doszło – powiedział szef policji w Houston Troy Finner.

– Gdy wciąż jeszcze ustalmy fakty i nie mamy materiału dowodowego, nie mogę nic więcej powiedzieć o tym zdarzeniu, by nie ranić rodzin ofiar – zaznaczył.

Organizator imprezy, organizacja „Live Nation” nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia.

Lokalny dziennik „The Houston Chronicle” podaje, że Travis Scott kilkakrotnie przerywał swój 75-minutowy występ, by zaapelować do ochrony o rozrzedzenie gęstniejącego tłumu przed sceną, gdzie kilka osób zemdlało jeszcze zanim doszło do najgorszego. Do tych osób wzywano karetki – pisze gazeta, dodając, że na dwudniową imprezę festiwalową bilety wykupiło ok. 50 tys. ludzi.

Po piątkowej tragedii imprezy drugiego dnia festiwalu zostały odwołane.

Developing situation as fire trucks and ambulances responding to incident at Astroworld Festival at @nrgpark @KHOU pic.twitter.com/1FVwbKVl2f — Zack Tawatari (@zacktKHOU) November 6, 2021

Źródło: PAP