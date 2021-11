Niedzielski o paszportach covidowych i szprycowaniu Polaków

„Minister pandemii” Adam Niedzielski był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Szef pandemicznego resortu zdrowia był pytany m.in. o ewentualne wprowadzenie paszportów covidowych. Ujawnił też przewidywania ministerstwa dotyczące ostatecznego odsetka zaszprycowanych Polaków.

Niedzielski w rozmowie z Ziemcem mówił m.in. o paszportach covidowych. – Paszporty covidowe są już u nas. One funkcjonują w tym sensie, że mamy bardzo duże liczby pobrań z internetowych kont pacjenta – mówił szef pandemicznego resortu zdrowia, pytany kiedy zostaną one wprowadzone w naszym biednym kraju.

– W zasadzie, jeżeli popatrzymy na restrykcje, które teraz obowiązują, no to mamy limity w różnych przestrzeniach. Przypomnę, że one są mniej więcej 75-procentowe. Mówię o kinach, o teatrach – o takich miejscach publicznych. Pozostałe 25 proc. może być wypełniane właśnie osobami zaszczepionymi i sytuacja wygląda tak, że są imprezy, są zdarzenia, gdzie te paszporty są weryfikowane, więc jest cały czas taka możliwość – twierdził.

Padło też pytanie, jaki cel, jeśli chodzi o zaszprycowanie społeczeństwa, stawia sobie rząd. – U nas będzie to maksimum 70 proc. w ogóle. To jest taki szklany sufit, jeśli można powiedzieć, o poziom wyszczepienia w Polsce, bo mamy badania, które informują nas o skłonności Polaków do szczepienia – przekazał szef pandemicznego resortu zdrowia.

Niedzielski przypomniał też, że na początku narodowej akcji szprycowania, gotowość do przyjęcia preparatu wyrażała trochę ponad 1/3 Polaków.

– Oczywiście, można powiedzieć, że te 70 proc. to jest mało, ale z drugiej strony proszę pamiętać o punkcie startu. My zaczynaliśmy w grudniu od takiej deklaracji ze strony 37 proc. Polaków, więc też jednak przeszliśmy pewną ścieżkę zwiększenia skłonności i wydaje się, że te 70 proc. to jest taki punkt nasycony – powiedział.

