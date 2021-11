Niedzielski w końcu TO przyznał! „Udział osób zaszczepionych w hospitalizacjach, zgonach, to jest rzędu 20-30 proc.”

Podczas konferencji prasowej „minister pandemii” Adam Niedzielski przyznał w końcu, że odsetek hospitalizacji osób zaszprycowanych wcale nie jest taki bagatelny. Mówił też o bardziej restrykcyjnej „egzekucji” koronarestrykcji.

– Cały czas monitorujemy zgony, hospitalizacje pod kątem tego jaki jest udział osób zaszczepionych w tych grupach. I od początku podawania II dawki osoby niezaszczepione stanowią 90 proc. osób hospitalizowanych czy nowo zakażanych. Jeśli weźmiemy pod uwagę krótsze okresy, ostatnie dni to udział osób zaszczepionych w hospitalizacjach, zgonach, to jest rzędu 20-30 proc., więc jest to nieco wyższy odsetek – przyznał Adam Niedzielski.

Szef pandemicznego resortu zdrowia, pytany o dalsze kroki w walce z mniemaną pandemią, doszedł do wniosku, że koronarestrykcje „nie są dobrym rozwiązaniem”. Jednocześnie zapewniał, że rząd skupi się na „egzekucji” istniejących koronarestrykcji.

Niedzielski stwierdził, że „mamy taką sytuację, że polityka rządu w tej chwili znacznie się różni, jeśli chodzi o strategię walki z pandemią”.

– Jesteśmy na zupełnie innym etapie, co chociażby pokazuje porównanie wyników w tym roku, które mamy w pandemii z tym, co działo się w roku poprzednim – twierdził.

– Jeżeli mamy inną sytuację, to też inna jest polityka, chcemy, żeby możliwie ta pandemia czy ta fala przechodziła jak najniższym kosztem społeczno-ekonomicznym – utrzymywał.

Szef pandemicznego resortu zdrowia wyjaśnił, że w praktyce oznacza to m.in., że „pilnujemy przede wszystkim egzekucji obostrzeń, które istnieją w tej chwili”.

– One oczywiście nie są przestrzegane na takim poziomie, na jakim ja bym sobie życzył, ale podejmujemy działania związane z zaostrzeniem egzekucji noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych – oświadczył.

Niedzielski przyznał również, że w tym zakresie ustalono z policją dwa priorytety: transport publiczny i galerie handlowe. Co więcej, „minister pandemii” ujawnił, że podczas spotkania z prezesem zrzeszenia galerii handlowych poprosił o „wprowadzenie nowego standardu, który miałby polegać na tym, że przy wejściu do galerii stoi pracownik ochrony, który przypomina o obowiązku noszenia maseczki, również ewentualne rozdawania tych maseczek ma znaczenie”.

– Jeżeli udałoby się przy realizacji takiej polityki, że bez zwiększenia restrykcji jesteśmy w stanie zarządzając bazą łóżkową i kładąc nacisk na egzekucję istniejących restrykcji, przejść tę falę, to jest naprawdę optymalne podejście – skwitował Niedzielski.

Źródło: rp.pl/NCzas