Prezydent Duda weźmie udział w Marszu Niepodległości? Szef gabinetu głowy państwa odpowiada

Wiadomo już, czy Andrzej Duda pojawi się na tegorocznym Marszu Niepodległości w Warszawie. Plany prezydenta na 11 listopada zdradził szef jego gabinetu Rafał Szrot.

Wciąż ważą się losy „legalności” tegorocznego Marszu Niepodległości (bo to, że pójdzie, nawet wbrew widzimisię warszawskich władz, jest oczywiste).

Polski prezydent jest zapraszany co roku, nie ma jednak w zwyczaju się zjawiać (był raz 3 lata temu na parodii marszu, która była próbą przywłaszczenia go sobie przez aparat władzy).

Wirtualna Polska zapytała, czy w tym roku głowa państwa zaszczyci marsz patriotów swoją obecnością. Odpowiedział Rafał Szrot.

– Pan prezydent ma ustalony plan udziału w uroczystościach Święta Niepodległości. Tak jak co roku. Nie przewiduje on udziału w żadnych marszach. Natomiast panu prezydentowi zależy, żeby wszyscy mieli możliwość manifestowania swoich poglądów i opinii również w tej formie – podkreśla szef gabinetu prezydenta RP.

– Jest apel do wszystkich stron, które podejmują w tej sprawie decyzje – również do samorządu – żeby brały pod uwagę to konstytucyjne prawo do wolności zgromadzeń – podkreślił. – To jest element demokracji – dodał Szrot.

Źródło: wp.pl