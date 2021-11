Wielkie protesty w Londynie. Starcia z policją i spalona kukła premiera [VIDEO]

Dwanaście osób aresztowano, a ośmiu funkcjonariuszy odniosło obrażenia wskutek starć wywołanych w nocy z piątku na sobotę przez setki uczestników antysystemowych protestów w centrum Londynu – podała w sobotę policja.

Kilkuset demonstrantów związanych z ruchem Marszu Miliona Masek zebrało się początkowo na Trafalgar Square, gdzie spalono m.in. kukłę symbolizującą premiera Borisa Johnsona, a część uczestników rzucała fajerwerkami w kierunku policji, by następnie przenieść się na Parliament Square, gdzie ponownie odpalano fajerwerki i doszło do starć z policją.

Wielu uczestników miało symbole protestu przeciwko ograniczeniom wprowadzonym w związku z koronawirusem, a także spopularyzowane przez antysystemowych aktywistów internetowych maski Guya Fawkesa na twarzach.

„Tłum na Parliament Square w niebezpieczny sposób odpalał fajerwerki i race. Niektóre z nich uderzały w ludzi lub eksplodowały w pobliżu nich, co może powodować bardzo poważne obrażenia. Wkroczyliśmy w tłum, by odebrać wszystkie fajerwerki i zapobiec, temu by ludzie odnieśli obrażenia” – poinformowała na Twitterze londyńska policja metropolitalna, dodając, że aresztowano 12 osób, a ośmiu funkcjonariuszy odniosło obrażenia.

Protesty zorganizowano przy okazji obchodzonego w Anglii 5 listopada dnia Guya Fawkesa, który upamiętnia nieudaną próbę wysadzenia w powietrze parlamentu w 1605 r. Tradycją tego dnia są fajerwerki i palenie kukieł symbolizujących Guya Fawkesa, kluczowej postaci spisku.

Police are pushed off Parliament Square pic.twitter.com/BiM2CzFY8D — Subject Access (@SubjectAccesss) November 5, 2021

Źródło: PAP