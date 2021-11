Wstęp do lasów będzie płatny? Lasy Państwowe wyjaśniają

W mediach zaczęły pojawiać się informacje, według których już niedługo za wstęp do lasów państwowych będzie trzeba uiszczać opłatę. Lasy Państwowe zabrały głos w sprawie i wyjaśnianą, o co chodzi.

Lasy państwowe dementują informacje, które pojawiły się w Internecie i zostały powielone przez wielu użytkowników. „Nadleśnictwa nie pobierają i nie będą pobierać opłat za wstęp do lasu” – czytamy we wpisie.

W plotce jest jednak ziarno prawdy, bo organizatorzy dużych wycieczek rzeczywiście muszą ponosić opłaty. Pobiera się od nich także zwrotne kaucje w wysokości ok. od 2 do 7 zł za każdego uczestnika.

Kaucja z kolei wynosi zazwyczaj ok. kilku tysięcy złotych.

W Nadleśnictwie Gdańsk na Kaszubach wygląda to tak, że dla wydarzeń dla ponad 100 osób koszta wynoszą od 3 do 7 złotych za osobę. Do tego dochodzi jeszcze kaucja w wysokości 1 tys. zł na „pokrycie ewentualnych szkód”.

Jednak już na Dolnym Śląsku w Nadleśnictwie Międzylesie kaucja wynosi od 1 do 4 tys. zł, opłata za każdego uczestnika to 2 zł plus VAT, a za wjazd samochodu organizatora trzeba zapłacić 50 zł plus VAT.

Także rzeczywiście są przypadki, w których płaci się za wejście do lasu, ale nie jest to nic nowego.

Źródło: WP, NCzas