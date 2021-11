Wybuch cysterny w stolicy kraju. Nie żyje co najmniej 99 osób [VIDEO]

Do eksplozji doszło w dzielnicy Wellington położonej na wschodnich obrzeżach miasta, na stacji benzynowej, gdy na cysternę najechał miejski autobus – informowała wcześniej burmistrz Freetown Yvonne Aki-Sawyerr. Potwierdziła też, że na miejscu trwa akcja ratownicza.

„Ofiar jest mnóstwo. Wiele zwęglonych ciał” – napisał zaraz po wybuchu na Twitterze szef Centralnej Agencji Zarządzania Kryzysowego Brima Bureh Sesay. „To straszny wypadek” – dodał.

Prezydent kraju Julius Maada Bio, który nie wrócił jeszcze do Sierra Leone po podróży zagranicznej związanej z uczestnictwem w konferencji klimatycznej COP26 w Szkocji, opublikował kondolencje na Twitterze. „Wyrazy mego głębokiego współczucia dla rodzin, które straciły swych bliskich oraz dla tych, którzy odnieśli obrażenia” – napisał. Zapewnił, że jego rząd „uczyni wszystko, co możliwe, by pomóc dotkniętym tragedią”.

Burmistrz Fretown Yvonne Aki-Sawyerr podkreśliła, że pełne rozmiary tragedii nie są jeszcze znane. „Policja i mój zastępca są na miejscu, by wspomagać ekipy ratownicze i oszacować straty” – podała.

🇸🇱A tanker truck explosion at night in Sierra Leone’s capital, Freetown caused massive loss of life, with dozens reportedly dead. Many of the victims were allegedly trying to collect fuel after an accident on the road. pic.twitter.com/b9hBcwM6cR

— The RAGE X (@theragex) November 6, 2021