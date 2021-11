Obrzydliwa insynuacja poseł Lewicy w stronę posła Dziambora i jego żony [VIDEO]

Aborcja, aborcja i jeszcze raz aborcja. To wdzięczny temat dla wściekłej opozycji, której się wydaje, że coś na tym ugra, oraz dla rządzących, którzy od lat używali tego hasła do zagłuszenia niewygodnych tematów. Przy okazji aborcyjnych sporów dochodzi nawet do ataków i insynuacji personalnych. Przekonał się o tym poseł Konfederacji Artur Dziambor w programie TVN24.

W programie „Kawa na ławę” w TVN24 gościł m.in. poseł Artur Dziambor z Konfederacji i poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

Kiedy dyskusja zeszłą na temat aborcji poseł Lewicy pozwoliła sobie na obrzydliwą insynuację w stronę posła Dziambora i jego małżonki.

– Muszę zwrócić się do posła Dziambora, bo powiedział rzecz bardzo ważną. Ja wierzę panu, kiedy pan mówi, że pan się nie obawia obecnego stanu prawnego. Bo pan się pewnie obawiać nie musi razem ze swoją małżonką. Jarosław Kaczyński już po wyroku Trybunału Przyłębskiej w maju powiedział takie zdanie, że każdy średnio rozgarnięty człowiek w Polsce wie, jak zorganizować sobie wyjazd do kliniki aborcyjnej za granicą – powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

– To jest absolutnie karygodne co teraz pani mówi – odpowiedział Dizambor a w studio rozpoczęła się ożywiona dyskusja.

Posłowie Lewicy są znani ze sprowadzania rozmowy do emocji, ale @AgaBak przebiła dzisiaj samą siebie, obrażając @ArturDziambor i jego rodzinę Paskudna forma uprawiania polityki pic.twitter.com/dPEtZKDxoL — Wolność__Słowa (@WolnoscO) November 7, 2021

Prowadzący program próbował wyciągnąć od poseł Lewicy czy naprawdę miała na myśli tak obrzydliwą sugestię, że Dziambor razem z żoną nie mają problemów, bo pojadą sobie za granicę na aborcję, ale Dziemianowicz-Bąk nie miała zamiaru się wycofać ze swoich słów i coś bredziła na około.

– Jak Lewica widzi świat pokazała dziś w @tvn24kawa niegodna posła wypowiedź posłanki @AgaBak, która moją deklarację o zaufaniu do lekarzy, skomentowała sugerując, że jako poseł mam środki i możliwości, by w razie co, wyjechać i załatwić aborcję niechcianej ciąży. Brak słów… – podsumował program na Twitterze poseł Dziambor.

Jak Lewica widzi świat pokazała dziś w @tvn24kawa niegodna posła wypowiedź posłanki @AgaBak, która moją deklarację o zaufaniu do lekarzy, skomentowała sugerując, że jako poseł mam środki i możliwości, by w razie co, wyjechać i załatwić aborcję niechcianej ciąży. Brak słów… — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) November 7, 2021

– Ohydne zachowanie Dziemianowicz-Bąk w @tvn24. Sugeruje posłowi @ArturDziambor, że pojedzie z żoną dokonać aborcji za granicą. Upominana nie wycofała się z tej insynuacji. Nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić jej postępowanie – skwitował występ lewaczki Witold Tumanowicz z Konfederacji.