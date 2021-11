Nieudany zamach na premiera Iraku. Zginęło sześciu żołnierzy [VIDEO]

Sprawcy zamachu wystrzelili w sumie trzy drony w kierunku rezydencji premiera, spośród których dwa zostały przechwycone przez wojska specjalne odpowiedzialne za jej ochronę – pisze agencja INA powołując się na źródła w ministerstwie spraw wewnętrznych.

Trzeci uderzył w rezydencję, powodując eksplozję i częściowe zniszczenia – zaznacza. Na zdjęciach opublikowanych przez agencję INA oprócz zdewastowanej fasady widać też kompletnie zniszczony rządowy SUV.

W momencie przeprowadzenia ataku w stojącym oddzielnie budynku ochrony znajdowało się sześciu funkcjonariuszy ochrony osobistej Kazimiego. Cała szóstka zginęła na posterunku – podała agencja Reutera.

Initial video from Al Arabiya shows the damage that occurred after an assassination attempt via explosive laden drones on #Iraq’s PM took place at his official residence in Baghdad. pic.twitter.com/pcQJjdk9XP

