Protesty przeciw paszportom sanitarnym. Manifestacje w wielu miastach [VIDEO]

W sobotę 6 listopada w całej Francji odbyły się masowe protesty przeciw zaprowadzanej segregacji sanitarnej. Manifestacje miały miejsce dzień po tym, jak Zgromadzenie Narodowe przyjęło tzw. ustawę o czujności zdrowotnej.

Zgromadzenie Narodowe przyjęło tzw. ustawę o czujności zdrowotnej, której głównym elementem jest zezwolenie rządowi na przedłużania obowiązującego paszportu sanitarnego do 31 lipca.

Ustawa rządowa została przyjęta w piątek przez izbę niższą francuskiego parlamentu (Zgromadzenie Narodowe) bez sprzeciwu prawicowego Senatu.

Opozycja w Senacie i Zgromadzeniu Narodowym opowiadała się za przedłożeniem obowiązywania paszportów sanitarnych w miejscach publicznych do 28 lutego.

Opozycja określiła ustawę jako „czek in blanco”, który będzie obowiązywał zarówno po wyborach prezydenckich (przewidzianych w kwietniu), jak i parlamentarnych (przewidzianych w czerwcu).

Innym kontrowersyjnym, zdaniem opozycji, elementem ustawy jest zezwolenie dyrektorom szkół, uczelni i liceów na zapoznawanie się ze stanem szczepień uczniów, co niektórzy postrzegają jako naruszenie tajemnicy lekarskiej.

Paszport sanitarny we Francji

Paszport sanitarny obowiązuje we Francji od 9 czerwca, kiedy to wymagany był, aby uczestniczyć w wydarzeniach gromadzących powyżej 1000 osób. Został rozszerzony 21 lipca o wejścia do miejsc kultury i rozrywki, a od 9 sierpnia obowiązuje m.in. w kawiarniach, barach i restauracjach, jak również w transporcie dalekobieżnym we Francji.

Protesty we Francji

Sobota 6 listopada przyniosła we Francji kolejne masowe protesty przeciw zaprowadzanej w tym kraju segregacji sanitarnej. Manifestacje pojawiły się na ulicach wielu francuskich miast.

Źródło: PAP/Twitter