Segregacja sanitarna. Można będzie zwalniać niezaszczepionych na Covid-19

Na Łotwie w życie w chodzi prawnie usankcjonowana możliwość dyskryminacji osób niezaszczepionych. Parlament Łotwy zezwolił pracodawcom zwalniać ludzi z pracy, którzy nie przyjęli preparatu na Covid-19.

Łotewscy pracodawcy będą mogli przenosić niezaszczepionych na Covid-19 pracowników do pracy zdalnej, wysyłać ich na bezpłatny urlop lub – jeśli nie zaszczepią się w ciągu 3 miesięcy – wyrzucać ich z pracy.

Prawo zacznie obowiązywać od 15 listopada. Ochronieni przed nim będą ci, którzy nie mogą przyjąć szczepionki ze względów medycznych oraz ozdrowieńcy.

Na Łotwie istnieje już obowiązek szczepień dla pracowników służby zdrowia, oświaty i opieki społecznej.



— To dostateczny powód do uważania, że taka osoba nie nadaje się na zajmowane stanowisko — uznał rząd we wniosku do parlamentu argumentując zmianę przepisów.

Jeśli chodzi o nadgorliwość w walce z Covidem-19, to Łotwa jest taką europejską Australią – jako pierwsza np. przywróciła lockdown.

Pisaliśmy o tym szerzej:

Źródło: rp.pl, NCzas