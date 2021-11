SZOKUJĄCE doniesienia o szprycy. „Ciche zmiany” i umowa rządu z Moderną tuż przed oficjalnym wybuchem „pandemii”

Definicja „produktu biologicznego” przyjęta przez rząd USA – jeszcze do grudnia 2019 roku – mogła zablokować oznakowanie preparatów mRNA jako szczepionek – donosi lifesitenews.com. „Ciche” zmiany wprowadzono dopiero tuż przed nadejściem mniemanej pandemii.

Według portalu lifesitenews.com już w grudniu 2019 roku – jeszcze przed oficjalnym wybuchem mniemanej pandemii – rząd federalny USA miał podpisać umowę z firmą Moderna. Stwierdzono w niej, że preparaty będące „kandydatami do szczepionek na koronawirusa mRNA (są) opracowywane i stanowią współwłasność” zarówno koncernu, jak i amerykańskiego rządu.

Co więcej, także w grudniu 2019 roku, amerykański rząd zmienił definicję „produktu biologicznego” w przepisach federalnych regulujących oznakowanie szczepionek, wydawania zezwoleń na użycie ich w sytuacjach awaryjnych oraz zatwierdzanie. Według rządu szczepionki są „produktami biologicznymi”.

Przepisy te są okraszone terminologią i opisami technicznymi, naukowymi i farmaceutycznymi. Wszystko sprowadza się jednak do tego, że bez zmiany amerykańskiego prawa z grudnia 2019 roku dotyczącego „produktów biologicznych”. Stosowana do tamtego momentu definicja mogła bowiem zablokować oznakowanie produktów mRNA jako szczepionek. Przypisywano by je do innej kategorii.

„Prawdopodobnie o wiele trudniej byłoby rządom i/lub pracodawcom nakazać przyjmowanie substancji mRNA na koronawirusa oznaczonych jako leki lub inne produkty nie będące szczepionkami. Wywoływanie poczucia winy u lekarzy, pielęgniarek i innych osób, by przyjmowały i wspierały substancję mRNA na COVID-19 z potencjalnym fałszywym oskarżeniem o «antyszczepionkowość» byłoby również wykluczone, gdyby substancje te nie były oznaczone jako szczepionki” – zauważa amerykański portal.

Przed zmianą z grudnia 2019 roku definicja „produktu biologicznego” była następująca:

„Termin «produkt biologiczny» oznacza wirusa, surowicę terapeutyczną, działanie toksyny, antytoksyny, szczepionkę, krew, składnik krwi lub pochodną, produkt alergenny, białko (z wyjątkiem każdego chemicznie zsyntetyzowanego polipeptydu) lub produkt analogiczny, lub arsfenaminę lub pochodną arsfenaminy (lub jakikolwiek inny trójwartościowy organiczny związek arsenu), mające zastosowanie w zapobieganiu, terapii lub leczeniu choroby lub schorzenia ludzi” – czytamy.

W grudniu 2019 rząd federalny wykreślił z tej definicji dopisek „z wyjątkiem każdego chemicznie zsyntetyzowanego polipeptydu”. Zmiana jest o tyle zasadnicza, że preparaty mRNA chemicznie syntezują białko „Spike” (czyli „białko kolca”, „S”) wirusa SARS-CoV-2 – a więc zaliczają się do wykreślonego wyjątku.

Źródło: lifesitenews.com