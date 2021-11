Francuski policjant przeżył tylko dzięki kamizelce kuloodpornej

Wsiadł do radiowozu przez tylne drzwi i dźgnął funkcjonariusza policji trzy razy w klatkę piersiową. Jego stan jest bardzo ciężki.

Napastnik później wysiadł i próbował atakować kolejnych funkcjonariuszy. Usiłował dźgnąć także drugiego policjanta, ale został „zneutralizowany” przez innych funkcjonariuszy, którzy oddali do niego trzy strzały – informował na Twitterze minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin. Szef MSW zapowiedział, że udaje się natychmiast na miejsce ataku.

Wiadomo już, że napastnik nazywa się Lakhdar B. i pochodzi z Algierii. W czasie ataku wzywał głośno imię proroka Mahometa. Ma 37 lat. Przybył do Francji z Włoch, gdzie miał prawo pobytu jako „uchodźca”. Nie był notowany w kartotekach policyjnych. Przybył do Europy w latach 2009-2010 z algierskim paszportem.

Do Francji przyjechał w styczniu 2016 r. Złożył wniosek o zezwolenie na pobyt we Francji 22 października 2021 r i był tu legalnie.

Śledztwo powierzono policji i prokuraturze w Nicei. Nie wyklucza się włączenia do sprawy prokuratury antyterrorystycznej. Do Cannes przybył minister Darmanin, który spotkał się z merem Cannes Davidem Lisnardem i policjantami.

Aux côtés de @cestrosi , au nom de @RenaudMuselier pour témoigner avec le Ministre @GDarmanin aux policiers de Cannes tout notre soutien dans cette nouvelle attaque contre les forces de sécurité de notre pays. @MaRegionSud plus que jamais avec nos policiers et nos gendarmes pic.twitter.com/cLEwAyprZt

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 8, 2021